30 июля в Узбекистане ожидается до 42 градусов жары

«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на четверг, 30 июля. Согласно информации, по республике осадков не ожидается, в большинстве регионов воздух еще больше прогреется, а в некоторых областях температура поднимется до 42 градусов.

В Ташкенте в течение дня сохранится малооблачная погода. Осадков не наблюдается, ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов, днем — около 37–39 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также установится малооблачная погода. Дождя не ожидается, скорость ветра составит 7–12 метров в секунду. Дневная температура прогнозируется до 37–42 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях сохранится жаркая погода. В отдельных районах возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду, местами с пыльным поземком. Температура ночью составит 22–27 градусов, днем — 37–42 градуса.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается малооблачная погода. Осадков не будет. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью достигнет 20–25 градусов, днем — 34–39 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода также будет сухой и жаркой. Ветер подует со скоростью 9–14 метров в секунду. Ожидается повышение дневной температуры до 37–42 градусов.

В Ферганской долине — Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — погода будет малооблачной, местами переменной. Осадков не наблюдается. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов, днем — в пределах 34–39 градусов.

В предгорных и горных районах осадков также не ожидается. Местами возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду. В этих регионах прогнозируется сохранение теплой погоды: ночью 14–19 градусов, днем 25–30 градусов тепла.