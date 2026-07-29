Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск

Против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова возбуждено уголовное дело со стороны Федеральной службы безопасности России, и он был объявлен в международный розыск. Как сообщают РИА Новости и другие источники, предприниматель обвиняется в содействии терроризму, что вызвало серьезные опасения среди глобального ИТ-сообщества и пользователей мессенджера. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным ФСБ, Павлу Дурову предъявлено официальное обвинение в соответствии с частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России. Эта статья охватывает преступления по содействию террористической деятельности и стала основанием для принятия жестких мер со стороны следственных органов.

Претензии ведомства и вопросы безопасности

В российской спецслужбе заявляют, что администрация Telegram не выполнила требования по удалению каналов, чатов и ботов, которые использовались для подготовки диверсионно-террористических актов на территории страны, а также для организации кибермошенничества. Представители ведомства утверждают, что данные обстоятельства привели к человеческим жертвам и многомиллиардному материальному ущербу.

Telegram, являющийся на сегодняшний день одной из крупнейших и самых популярных платформ в мире, был создан Павлом Дуровым в 2013 году. Сейчас ежемесячная активная аудитория мессенджера превышает один миллиард человек, и он служит основным источником общения и информации для миллионов людей.

Реакция мессенджера и его руководителя

Сообщается, что на момент объявления международного розыска и возбуждения уголовного делопроизводства Павел Дуров и официальные представители платформы Telegram еще не дали публичных комментариев по поводу этого решения российских властей. Ситуация в окружающем информационном пространстве остается напряженной.

Напомним, что Telegram и ранее сталкивался с крупными скандалами из-за требований различных государств касательно безопасности и предоставления данных. Тем не менее, текущие обвинения и процесс объявления в международный розыск внимательно отслеживаются специалистами на предмет того, как они повлияют на дальнейшую деятельность платформы и ее правовой статус в глобальном масштабе.