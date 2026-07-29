Новая эскалация на Ближнем Востоке: Иран выпустил баллистические ракеты по базам США
В ночь на 29 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил несколько баллистических ракет с иранской территории в сторону американских военных сил на Ближнем Востоке. Военное командование США назвало это действие «попыткой внезапного нападения» и объявило, что все войска в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Zamin.уз приводит заявление КЭНТКОМ, данные источников и последние подробности военно-политического противостояния между США и Ираном.
1. КЭНТКОМ: Все ракеты уничтожены в воздухе
Согласно официальной информации, распространенной Центральным командованием США (КЭНТКОМ), все баллистические ракеты, выпущенные Тегераном, были успешно перехвачены и сбиты в воздухе системами противовоздушной обороны.
В настоящее время американские войска в регионе остаются в состоянии наивысшей боевой готовности, ситуация тщательно отслеживается.
Из заявления КЭНТКОМ:
«Баллистические ракеты, запущенные с территории Ирана, были нейтрализованы в воздухе нашими противоракетными оборонительными системами. Силы США в регионе сохраняют высокую боевую готовность и полностью готовы незамедлительно ответить на любую угрозу».
2. Атака на базу США в Иордании и «пауза» Трампа
Как сообщает журналист издания Аксиос Барак Равид со ссылкой на свои источники, ракетные удары Ирана были нацелены на американскую военную базу, расположенную в Иордании.
Примечательно, что данная атака стала первым открытым ракетным ударом со стороны Тегерана после того, как Президент США Дональд Трамп принял решение временно приостановить широкомасштабные военные операции против Ирана.
3. Хроника эскалации: Ормузский пролив и ночные авиаудары
Военный конфликт между Вашингтоном и Тегераном достиг своего пика в середине июля:
12–24 июля: Авиация США нанесла серию ночных воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана. Вашингтон объяснил это обеспечением безопасности коммерческих танкеров в Ормузском проливе и ограничением возможностей Ирана.
Нарушение соглашения: По данным США, КСИР, несмотря на условия рамочного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, продолжил нападения на танкеры в Ормузском проливе и нанес удары по базам США в соседних государствах.
Потери и предупреждение: 21 июля Дональд Трамп предупредил, что из-за гибели американских военных Иран ждет «многократный более жесткий ответ». С момента начала новой эскалации КЭНТКОМ подтвердил гибель 3 американских военнослужащих.
4. Почему Трамп отложил удары по Ирану?
Как пишет газета Те Нью-Йорк Тимес, после 24 июля стороны в течение нескольких дней воздерживались от взаимных ударов. Дональд Трамп на закрытой встрече с высокопоставленными советниками принял решение отложить очередные масштабные удары по Ирану.
По данным газеты, к этому решению привели два основных фактора:
Сокращение запасов: Истощение запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, включая комплексы Патриот.
Экономический риск: Угроза того, что полномасштабное военное столкновение сторон вызовет тяжелый кризис в мировой энергетике и глобальной экономике.
Основные факты о военном столкновении между США и Ираном
Аспект / Критерий
Подробности
Дата инцидента
В ночь на 29 июля
Тип атаки
Баллистические ракеты, запущенные с территории Ирана
Цель
База США в Иордании и силы США на Ближнем Востоке
Результат работы ПВО
КЭНТКОМ: Все ракеты сбиты в воздухе
Потери военных США
За время эскалации погибли 3 военнослужащих
Причины паузы США
Угроза нехватки ракет Патриот и глобальный энергетический кризис
Военная напряженность на Ближнем Востоке, ракетные удары и вопросы энергетической безопасности напрямую влияют на всю мировую экономику и политику.
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По вашему мнению, начнет ли США масштабные воздушные удары по территории Ирана после этого ракетного удара со стороны Тегерана? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!
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