Трамп и Нетаньяху встретились: в центре внимания Иран, Газа и безопасность Ближнего Востока

28 июля в Вашингтоне состоялись важные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны подробно обсудили критическую ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, ядерную угрозу со стороны Ирана, а также вопросы укрепления стратегического союза между двумя государствами.

Zamin.уз представляет самые важные детали этой встречи на высшем уровне и анализ геополитических процессов в регионе.

1. «Великолепные и продуктивные переговоры»: главная цель — Иран

По итогам переговоров Биньямин Нетаньяху охарактеризовал встречу как «великолепную», подчеркнув, что диалог прошел на основе полного партнерства, взаимной поддержки и общих целей. По словам Нетаньяху, главная задача двух стран — ни в коем случае не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила на своей странице в социальных сетях, что встреча прошла «положительно и очень продуктивно».

Мнение Биньямин Нетаньяху о встрече: «Беседа прошла в духе полного партнерства и взаимной поддержки. Наша главная цель едина — решительно не допустить создания Ираном ядерного оружия и обеспечить прочную безопасность в регионе».

2. Восстановление Газы и соглашение по Ливану

Как сообщают американские СМИ, на переговорах отдельно рассматривалось выполнение соглашения, подписанного в июне между Израилем и Ливаном при посредничестве США.

В то же время обсуждался вопрос организации восстановительных работ в секторе Газа, разрушенном в результате войны между Израилем и ХАМАС. (Для справки: США, Европейский Союз и Великобритания признают ХАМАС террористической организацией).

3. Дань памяти сенатору Линдси Грэму

В ходе визита в Вашингтон Нетаньяху также принял участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, сыгравшим большую роль в американской политике и недавно ушедшим из жизни.

Премьер-министр Израиля с глубокой скорбью написал на своей странице в соцсети, что США потеряли великого патриота, а Израиль — одного из своих самых близких и преданных друзей. Грэм внес неоценимый вклад в укрепление безопасности и союза двух стран.

4. Сложный геополитический фон: Трамп, Иран и Ормузский пролив

Эта встреча прошла на фоне очень сложной дипломатической ситуации в регионе. В начале июня источники Аксиос сообщали, что Трамп резко критиковал Нетаньяху после израильских ударов по «Хезболле» в Ливане.

Кроме того, между США и Ираном состоялись прямые переговоры без участия Израиля. 17 июня Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали меморандум о прекращении боевых действий и открытии стратегически важного для нефтяной торговли Ормузского пролива.

Однако позже, после того как Иран совершил нападения на танкеры в Ормузском проливе, США в ответ нанесли удары по объектам на иранской территории. Это сделало согласованную политику безопасности между Вашингтоном и Тель-Авивом еще более актуальной.

Основные факты о встрече Трампа и Нетаньяху

Аспект / Критерий Детали Дата и место встречи 28 июля, Вашингтон (США) Участники Дональд Трамп (Президент США) и Биньямин Нетаньяху (Премьер-министр Израиля) Оценки Нетаньяху: «Великолепно» / Белый дом: «Положительно и продуктивно» Основные темы Ядерная программа Ирана, восстановление Газы, соглашение по Ливану Важное событие Участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом

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