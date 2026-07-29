Визит президента Украины в США и его интервью телеканалу Фокс Невс

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Визит президента Украины в США и его интервью телеканалу Фокс Невс

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в США дал интервью телеканалу Фокс Невс, в котором рассказал о текущей ситуации на поле боя, достижениях в оборонной промышленности и отношении Москвы к мирным переговорам.

Zamin.уз приводит заявления Зеленского, подробности его закрытых переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме и самые важные детали визита в Вашингтон.

1. «Россия теряет по 30 тысяч солдат ежемесячно»: инициатива перешла к украинской стороне

Зеленский подчеркнул, что война продолжается несмотря на огромные потери со стороны России, однако стратегическая инициатива на фронте уже не находится в руках Москвы. В настоящее время в Украине действуют около 500 местных компаний, производящих современные технологии и дроны для военной промышленности.

Украинский лидер отметил, что высокотехнологичное оружие и возможность нанесения ударов на большие расстояния кардинально изменили ситуацию на фронте.

Из интервью Владимира Зеленского телеканалу Фокс Невс:

«Мы хотим остановить войну. Президент Трамп и наши европейские партнеры тоже этого хотят, но Путин этого не желает. Россия теряет примерно 30 тысяч военнослужащих каждый месяц. Несмотря на столь колоссальные потери, Кремль не принимает никаких предложений о диалоге или временном прекращении огня».

2. Дальнобойные удары по объектам в России и Крыму

Украинская армия значительно расширила возможности нанесения ударов большой дальности по военным и логистическим объектам на территории России и в аннексированном Крыму.

По словам Зеленского, именно беспилотники и отечественное высокотехнологичное оружие служат сохранению жизней украинских военных и перехвату инициативы на линии фронта.

3. Закрытые переговоры в Белом доме: Трамп и лицензия на системы Патриот

28 июля Зеленский, прибывший с визитом в Вашингтон, провел встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась более часа. Основное внимание на переговорах было уделено следующим вопросам:

  • Комплексы Патриот: получение лицензии на совместное производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Патриот в Украине;

  • Военное сотрудничество: обмен технологиями с Lockheed Martin и другими оборонными гигантами;

  • Дипломатическое решение: завершение конфликта дипломатическим путем и возобновление мирного процесса.

После встречи Зеленский охарактеризовал общение как «хорошее и содержательное». Дональд Трамп также написал в своей социальной сети Truth Social: «Было большой честью встретиться с президентом Зеленским, переговоры прошли очень хорошо».

4. Память сенатора Линдси Грэма и новый закон о санкциях

В рамках визита в вашингтон Зеленский также принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом — одним из самых активных сторонников Украины в США, который недавно ушел из жизни.

В тот же день Сенат США одобрил вынесение на следующий этап обсуждения законопроекта о новых, жестких санкциях против России и Ирана, подготовленного по инициативе Грэма.

Основные факты о визите Зеленского в США и интервью Фокс Невс

Аспект / Критерий

Детали

Дата визита

28 июля

Главная встреча

Закрытые переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме (более 1 часа)

Основная обсуждаемая тема

Лицензия на производство ракет Патриот и дипломатия

Ежемесячные потери России

По оценке Зеленского: ~30 000 военных

Оборонная промышленность Украины

Около 500 местных технологических компаний

Решение Сената

Продвинут закон о новых санкциях против России и Ирана

События вокруг войны в Украине, встречи на высшем уровне в Вашингтоне и дипломатические усилия остаются в центре внимания мировой политики.

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Как вы думаете, как соглашение между США и Украиной о совместном производстве ракет Патриот повлияет на ситуацию на фронте? Оставляйте свои мысли и комментарии!

Владимир ЗеленскийДональд ТрампFox NewsВашингтонБелый дом
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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