Запасы пресной воды в мире: какая страна лидирует в этом рейтинге?

В мире много стран с большими запасами пресной воды, однако при расчёте на душу населения картина резко меняется. Согласно анализу Висуал Капиталист, подготовленному на основе данных Всемирного банка и Ур Ворлд ин Дата, абсолютным лидером по объёму возобновляемых пресноводных ресурсов на душу населения стала Исландия.

По последним доступным данным, на каждого жителя Исландии ежегодно приходится около 445 тысяч кубометров воды. Это в 1,5 раза больше показателя Гайаны, занимающей второе место.

Почему Исландия настолько опережает другие страны?

Показатель, учитываемый в рейтинге, отражает соотношение речного стока, формирующегося за счёт осадков на территории страны, и возобновляемых запасов подземных вод к численности населения.

В Исландии этот показатель составляет 445 023 кубометра на человека в год. В американских единицах измерения это примерно 15,7 миллиона кубических футов.

На такой высокий результат влияют три основных фактора:

большое количество ледников и полноводных рек;

относительно обильные осадки в течение года;

очень небольшая численность населения.

Иными словами, преимущество Исландии объясняется не только объёмом воды, но и небольшим количеством людей, между которыми распределяется этот ресурс.

Гайана и Суринам также в числе лидеров

Второе место занимает Гайана, где на одного человека в год приходится более 293 тысяч кубометров воды. В Суринаме этот показатель составляет около 159 тысяч кубометров.

Обе страны расположены во влажном регионе недалеко от экватора. Обильные осадки, крупные реки и относительно небольшая численность населения вывели их в верхнюю часть рейтинга.

На основе данных за 2022 год первая десятка выглядит следующим образом:

Место Страна На человека, кубометров в год 1 Исландия 445 023 2 Гайана 293 317 3 Суринам 158 867 4 Бутан 99 880 5 Папуа — Новая Гвинея 78 510 6 Канада 73 170 7 Норвегия 70 000 8 Габон 67 470 9 Новая Зеландия 64 350 10 Соломоновы Острова 57 230

Большие запасы не гарантируют высокого места

Бразилия, Россия и Канада входят в число самых богатых стран мира по совокупным возобновляемым водным ресурсам. Однако при расчёте на душу населения размер территории страны или общий объём рек уже не имеют решающего значения.

Например, в России на каждого человека ежегодно приходится около 29,9 тысячи кубометров воды. Хотя это очень высокий показатель, он примерно в 15 раз ниже результата Исландии.

Кроме того, наличие воды не означает, что она находится в удобных для людей и сельского хозяйства местах. Многие крупные источники воды в Канаде и России расположены вдали от густонаселённых центров.

Поэтому даже при большом количестве воды на уровне страны в отдельных городах или сельскохозяйственных районах может наблюдаться дефицит.

В Узбекистане сколько воды приходится на одного человека?

Согласно аналогичному показателю Всемирного банка, в Узбекистане на душу населения ежегодно приходится около 468 кубометров внутренних возобновляемых пресноводных ресурсов.

Это почти в 950 раз меньше показателя Исландии. Среди соседних стран в Казахстане показатель составляет 3 212, в Кыргызстане — 7 015, а в Таджикистане — 6 232 кубометра.

Согласно подходу ФАО, если внутренние возобновляемые водные ресурсы составляют менее 1 000 кубометров на человека в год, доступность воды может стать серьёзным ограничением для социально-экономического развития. Диапазон 500–1 000 кубометров считается одним из пороговых значений, используемых для оценки хронического дефицита воды.

Однако водоснабжение Узбекистана зависит не только от ресурсов, формирующихся внутри страны. Вода, поступающая из трансграничных рек, таких как Амударья и Сырдарья, также играет решающую роль в экономике и сельском хозяйстве. Поэтому показатель в 468 кубометров отражает не весь объём воды, фактически используемый в стране, а только внутренние возобновляемые ресурсы.

Чего не показывает этот рейтинг?

Высокое место не означает, что всё население обеспечено чистой питьевой водой или что водная инфраструктура работает идеально.

Показатель не учитывает:

качество воды;

возможность её доставки населению;

сезонные засухи;

различия между регионами;

состояние водохранилищ и трубопроводов;

эффективность использования воды в сельском хозяйстве.

Ур Ворлд ин Дата также отмечает, что расчёты по странам основаны на оценках из разных источников и за разные годы и не в полной мере отражают сезонные и региональные различия. Поэтому рейтинг следует воспринимать не как готовую оценку водной безопасности, а как соотношение природных ресурсов и численности населения.

Результат Исландии в 445 тысяч кубометров показывает редкое сочетание природных условий и демографии. Однако настоящее богатство в вопросе воды — не сам запас, а способность правильно управлять им в интересах людей, экономики и будущих поколений. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!