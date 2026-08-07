Маченике перевела 17-дюймовые игровые ноутбуки на платформу AMD

Китайский бренд Маченике, занявший заметное место на рынке бытовой техники и электроники, существенно обновил линейку 17-дюймовых игровых ноутбуков серии Стар. По данным иксбт.ком, обновление Плуто-А, Нептуне-А и Мун-А КсЛ охватило три основные модели, а буква «А» в названии означает переход на платформу AMD. Этот шаг направлен не только на повышение производительности устройств, но и на увеличение времени автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, в устройствах предыдущего поколения использовались процессоры Intel Core i7-13620Х, тогда как новые версии получили современные процессоры AMD Ryzen 7 Х255 на архитектуре Хавк Поинт Х Рефреш. Производитель обещает, что благодаря этому изменению не только возрастёт вычислительная мощность, но и заметно увеличится время автономной работы, хотя точные показатели пока не раскрыты.

Технические возможности и графическая мощность

Одной из главных особенностей новых ноутбуков является работа дискретных видеокарт с полным ТГП до 115 В с учётом функции Дйнамик Буст. Это позволяет избежать искусственных ограничений мощности, с которыми часто сталкиваются владельцы игровых ноутбуков, и полностью раскрыть графический потенциал устройств.

По техническим характеристикам модели распределяются следующим образом:

Плуто-А: оснащён видеокартой NVIDIA RTX 5050 с 8 GB памяти, 17,3-дюймовым экраном ФХД ИПС с частотой 144 Hz и 16 GB оперативной памяти ДДР5.

оснащён видеокартой NVIDIA RTX 5050 с 8 GB памяти, 17,3-дюймовым экраном ФХД ИПС с частотой 144 Hz и 16 GB оперативной памяти ДДР5. Нептуне-А: получил видеокарту RTX 5060 с 8 GB памяти, а также 17,3-дюймовый дисплей ФХД ИПС с частотой 144 Hz и 16 GB оперативной памяти ДДР5.

получил видеокарту RTX 5060 с 8 GB памяти, а также 17,3-дюймовый дисплей ФХД ИПС с частотой 144 Hz и 16 GB оперативной памяти ДДР5. Мун-А КсЛ: самая мощная модель серии, оснащённая RTX 5070 с 8 GB памяти, качественным 17,3-дюймовым экраном КХД ИПС с частотой 165 Hz и 32 GB оперативной памяти ДДР5.

Все три модели имеют одинаковый объём накопителя — SSD на 1 TB. Кроме того, их масса также одинакова и составляет 2,65 килограмма.

Система охлаждения и бренд

Для стабильной работы мощных компонентов инженеры использовали эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и четырьмя тепловыми трубками. Она предотвращает перегрев и помогает сохранять стабильность ноутбуков даже во время самых интенсивных игровых сессий.

Для справки: компания Маченике, основанная в 2014 году и входящая в холдинг Haier Груп, специализируется преимущественно на выпуске ноутбуков для геймеров и различных игровых периферийных устройств — клавиатур, мышей, гарнитур и геймпадов. В 2017 году после листинга на бирже она стала первой в Китае публичной компанией, специализирующейся на профессиональном игровом оборудовании.

В настоящее время начался приём предварительных заказов на новые ноутбуки серии Стар. Ожидается, что выход этих устройств на рынок обеспечит любителям игр ещё более высокую производительность и удобство.