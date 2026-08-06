Ўзбекистонда тозаланмаган уйларга "Уятли хонадон" лавҳаси осилиши мумкин
Ўзбекистонда ҳовлиси ва атрофи озода бўлмаган хонадон эгалари аввал огоҳлантирилади. Белгиланган муддатда камчиликлар бартараф этилмаса, уларнинг дарвозасига "Уятли хонадон" белгиси ёпиштирилиши мумкин. Санитария ҳолати қониқарсиз бўлган маҳаллалар эса "Шармандали маҳалла" мақомини олиши хавфи остида қолади. Мутасаддилар фуқароларни ҳовли ва кўча олдини тоза сақлаш ҳамда чиқиндиларни ўз вақтида олиб чиқишга чақирмоқда.
Ўзбекистонда маҳаллалар ҳудудида ободонлаштириш ва санитария ҳолатини назорат қилиш ишлари кучайтирилмоқда. Шу муносабат билан уй-жойлар ҳамда уларга туташ ҳудудларнинг тозалигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Маълум қилинишича, ҳовлиси ва атрофи озода бўлмаган хонадон эгалари аввал огоҳлантирилади. Белгиланган муддатда камчиликлар бартараф этилмаса, уларнинг дарвозасига "Уятли хонадон" деган белги ёпиштирилиши мумкин. Бундан ташқари, санитария ҳолати қониқарсиз бўлган маҳаллалар "Шармандали маҳалла" мақомини олиш хавфи остида қолади.
Мутасаддилар фуқароларни ҳовли ва кўча олдини тоза сақлаш, чиқиндиларни ўз вақтида олиб чиқиш ҳамда яшаш ҳудудини озода тутишга чақирмоқда. Таъкидланишича, ободонлаштириш қоидаларига риоя этиш нафақат маҳалла кўринишини яхшилайди, балки соғлом яшаш муҳитини таъминлашга ҳам хизмат қилади.
…