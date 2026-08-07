Самый жаркий июль в истории Узбекистана: в каких областях обновлены рекорды?

Июль 2026 года вошёл в историю Узбекистана как один из самых жарких и аномальных периодов последних лет. Среднемесячная температура воздуха на большей части республики была на 1,3–2,3 градуса выше нормы, а в северных и пустынных районах — на 2,5–2,8 градуса.

По данным Узгидромета, на десятках метеостанций страны были обновлены абсолютные температурные рекорды.

Пик жары: на юге и в пустынях — до 50 градусов

Хотя в первые дни июля наблюдалась относительно прохладная погода, начиная со второй пятидневки месяца температура начала стабильно повышаться.

Наивысший пик аномальной жары пришёлся на 18–19 июля:

По республике: 43–46 градусов жары;

В южных и пустынных районах: зафиксирована аномальная жара до 46–50 градусов.

Эти показатели приблизились к абсолютным максимумам за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане, а в ряде регионов были установлены новые аномальные рекорды.

Регионы, где обновлены рекорды:

Рекорды самых высоких температур за всю историю наблюдений были обновлены на следующих метеостанциях:

Нурафшан, Бухара, Навои, Учкудук, Самарканд, Каттакурган, Арнасай, Шахрисабз, Андижан, Наманган и Фергана.

В Ташкенте до рекорда 1997 года не хватило 0,3 градуса

В столице, городе Ташкенте, самый жаркий день был зафиксирован 19 июля. В этот день показания термометров поднялись до 44,3 градуса.

Этот показатель оказался всего на 0,3 градуса ниже абсолютного исторического рекорда, установленного в Ташкенте в 1997 году.

Количество дней с температурой выше 40 градусов

Согласно отчёту Узгидромета, в июле количество дней с температурой 40 градусов и выше в несколько раз превысило многолетние средние показатели:

В центральных и восточных областях: 3–8 дней;

В других областях: 9–18 дней;

В южных районах и Кызылкуме: в течение 19–23 дней температура воздуха не опускалась ниже 40 градусов.

Специалисты оценивают эту аномальную волну жары как явное последствие глобального изменения климата.

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