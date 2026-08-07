Манчестер Сити шокирован ценой Мало Густо в 75 миллионов фунтов

Руководство «Манчестер Сити» активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить состав для выступления в Лиге чемпионов, однако огромная цена, установленная лондонским «Челси» за своего защитника, может поставить «горожан» в затруднительное положение. Как сообщает GOAL.ком, действующие чемпионы Англии заинтересованы в трансфере французского крайнего защитника Мало Густо, но запрашиваемая лондонцами сумма может заставить клуб отказаться от этой идеи. Об этом сообщает Goal.com .

По данным RMC Sport, «Челси», стремящийся соблюдать финансовый фэйр-плей в Чемпионшипе и еврокубках, после летних расходов требует за своего лидера внушительные 75 миллионов фунтов стерлингов. Такая огромная цена за 23-летнего бывшего игрока «Лиона» заставила «Манчестер Сити» задуматься, поскольку клуб пока не намерен выполнять это требование.

Интерес к бывшему подопечному Энцо Марески

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска намерен укрепить линию обороны своей бывшей команды именно за счёт естественного правого защитника. Во время работы в Лондоне итальянский специалист полагался на физическую подготовку и тактические возможности Густо и считает, что тот идеально впишется в его новую тактическую схему в Манчестере.

Однако главный тренер «Челси» Хаби Алонсо также проводит серьёзные изменения в команде, подстраивая состав под своё видение. В прошлом сезоне клуб, не участвовавший в еврокубках, подписал Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за 117 миллионов фунтов, стремясь обновить состав. Чтобы компенсировать крупные расходы и восстановить финансовый баланс, лондонцы готовы продать нескольких ключевых игроков.

Другие масштабные планы на трансферном рынке

Пока переговоры по трансферу Густо набирают обороты, трансферные планы Энцо Марески не ограничиваются одним футболистом. По сообщениям, итальянский тренер также хочет пригласить в команду ещё одного лидера своей бывшей команды — Педру Нету. «Челси» установил столь же высокую цену и за португальского вингера, который рассматривается как основной кандидат в линию атаки с учётом возможного перехода Савиньо в «Тоттенхэм».

Кроме того, «Манчестер Сити» планирует серьёзно усилить полузащиту. Если испанский опорный полузащитник Родри отправится в Ла Лигу, чтобы продолжить карьеру в составе «Барселоны», клуб внимательно следит за аргентинским чемпионом мира Энцо Фернандесом как за желанным преемником. Однако, по оценкам, «Челси» потребует за свою звезду более 120 миллионов фунтов стерлингов.