Миралем Пьянич пожелал Кериму Алайбеговичу успехов в «Ювентусе»

·57·Спорт
Миралем Пьянич пожелал Кериму Алайбеговичу успехов в «Ювентусе»

Туринский «Ювентус» в целях усиления состава подписал 18-летнего талантливого вингера Керима Алайбеговича из леверкузенского «Байера». Этот трансфер стоимостью 35 миллионов евро вызвал большой интерес в футбольном мире, а от молодого игрока ждут яркого будущего. Как сообщает Goal.com, бывший полузащитник команды Миралем Пьянич выразил уверенность, что его юный соотечественник пойдёт по стопам бывшей звезды клуба Пауло Дибалы и добьётся больших успехов в итальянском гранде. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Керим Алайбегович выступал на правах аренды в австрийской Бундеслиге и привлёк всеобщее внимание своей игрой. В 28 матчах внутреннего чемпионата он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Кроме того, он стал самым молодым футболистом, забившим несколько голов в чемпионате Австрии, а также единственным игроком турнира, который забил пять мячей и выполнил более 50 успешных обводок.

Сравнение Пьянича и Дибалы

Миралем Пьянич, на протяжении четырёх сезонов игравший вместе с Пауло Дибалой в туринском клубе, высоко оценил потенциал молодого футболиста в интервью Ла Gazzetta делло Sport. По его мнению, есть сходства с точки зрения суммы трансфера и характеристик игроков, однако самое главное — то, что Алайбегович покажет на поле.

Пьянич сказал: «Мы хотим, чтобы Керим подражал Пауло. Это инвестиция сопоставимого уровня, но важнее всего происходящее на поле. Дибала забил много голов и выиграл трофеи в составе «Ювентуса». Алайбегович пока находится на начальном этапе, и ему следует сохранять скромность, однако у него достаточно потенциала для карьеры на самом высоком уровне».

Яркие выступления и предупреждения в сборной Боснии

Помимо успехов в клубе, Керим Алайбегович успел проявить себя на чемпионате мира в составе сборной Боснии и Hzеговины. Он забил один гол на турнире и стал лидером своей страны по показателю дриблинга. Однако Миралем Пьянич напомнил молодому футболисту, что ответственность за чёрно-белую футболку очень велика.

Опытный полузащитник подчеркнул, что необходимо уважать наследие, оставленное клубными легендами: «Когда вы играете за «Ювентус», то чувствуете ответственность чемпионов, которые носили эту футболку до вас. Сейчас важнее всего, чтобы Керим лучше узнал своих партнёров по команде и быстрее выучил итальянский язык, хотя с языками у нас всё не так плохо».

ЮвентусКерим АлайбеговичМиралем ПьяничПауло ДибалаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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