12-летний мальчик, пивший колу, был госпитализирован с кровавой рвотой

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12-летний мальчик, пивший колу, был госпитализирован с кровавой рвотой

В российском городе Владивостоке 12-летний мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данным врачей, его доставили с симптомами рвоты с примесью крови, а обследования показали, что в его пищеварительной системе возникли серьёзные проблемы.

По словам пациента, в течение длительного времени он почти каждый день пил кока-колу. Во время эндоскопического обследования на слизистой оболочке желудка обнаружили многочисленные эрозии. Специалисты отмечают, что во время обследования даже малейшее воздействие на слизистую вызывало микрокровотечение. Это свидетельствует о наличии эрозивного гастрита, а газированные напитки усугубили его состояние.

По словам врача-эндоскописта Маргариты Лемзы, теперь ребёнку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. По её словам, для людей с заболеваниями пищеварительной системы газированные напитки могут привести к серьёзным осложнениям.

Врачи отмечают, что в последние годы среди детей увеличивается число обращений с такими тяжёлыми заболеваниями, как эрозивный гастрит, панкреатит и даже панкреонекроз. Специалисты подчёркивают, что причиной этого становятся не только сладкие газированные напитки, но и фастфуд, продукты с высоким содержанием искусственных добавок и нездоровый образ питания.

ВладивостокРоссияCoca-ColaМаргарита Лемза
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