Мужество сотрудника ППХ: в Ташкенте спасён тонувший 13-летний мальчик

В Яккасарайском районе города Ташкента сотрудник ППХ Расул Джураев, исполнявший служебные обязанности, сумел спасти тонувшего 13-летнего мальчика.

Как сообщается, заметив в канале Буриджар ребёнка, нуждавшегося в помощи в потоке воды, он, не раздумывая ни секунды, бросился в воду. В результате оперативных действий, проведённых совместно с ещё одним находившимся поблизости гражданином, мальчика удалось благополучно вытащить из воды.

На место происшествия незамедлительно прибыли ответственные службы. По предварительным данным, ребёнку оказали необходимую помощь, и сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Мужество и самоотверженность сотрудника ППХ получили признание и в социальных сетях: многие пользователи отмечают, что благодаря его оперативности была спасена ещё одна человеческая жизнь.