Число космического мусора, возвращающегося на Землю, резко возросло

Как пишет Те Нью-Йорк Тимес, количество космического мусора на орбите Земли стремительно растёт. Это также приводит к увеличению числа искусственных объектов, ежегодно возвращающихся в атмосферу.

Сообщается, что Космические силы США за последние 12 месяцев предупредили о возвращении в атмосферу Земли около 820 космических объектов. Для сравнения: 10 лет назад число таких случаев составляло всего около 110. Эксперты объясняют этот рост главным образом выводом на орбиту мегасозвездий, состоящих из тысяч спутников, компанией SpaceX и другими компаниями.

По данным Европейского космического агентства (ESA), космические объекты размером более одного метра в среднем раз в неделю возвращаются в атмосферу Земли. Большинство объектов полностью сгорает в верхних слоях атмосферы под воздействием трения.

В то же время учёные отмечают, что отдельные ступени ракет и детали спутников, изготовленные из устойчивых к высоким температурам сплавов, таких как титан, нержавеющая сталь или инконель, могут сгореть не полностью. Существует вероятность, что такие фрагменты достигнут поверхности Земли, хотя подобные случаи крайне редки.

По мнению специалистов, в настоящее время опасность для людей на Земле очень низкая. Около 75 процентов поверхности Земли покрыто водой, и значительная часть мусора падает именно в океаны. Однако из-за постоянно растущего числа космических полётов и спутников контроль за космическим мусором и его безопасный сход с орбиты в будущем останутся одними из наиболее актуальных задач.