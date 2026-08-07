Кровавая трагедия в Таиланде: ученик сначала убил бабушку и дедушку

Новые подробности кровавого происшествия в Таиланде ещё сильнее потрясли общественность. По данным следствия, подросток, устроивший стрельбу в школе, перед поездкой в учебное заведение застрелил бабушку и дедушку у себя дома.

Как сообщают зарубежные СМИ, 7 августа в провинции Нонтхабури, где расположена школа «Дебсирин Нонтхабури» , в результате нападения погибли семь человек. Пятеро погибших скончались на территории школы, а ещё двое оказались бабушкой и дедушкой нападавшего. В конце нападения подросток также покончил с собой.

Полиция Таиланда оценивает это происшествие как одно из самых тяжёлых массовых убийств в стране с 2022 года.

По предварительным данным, нападавший использовал законно зарегистрированное огнестрельное оружие, принадлежавшее его дедушке. В ходе расследования выяснилось, что на территории школы он сделал как минимум 26 выстрелов, а в оружии оставалось ещё 34 патрона .

В результате трагедии 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Министр образования Таиланда Прасерт Джантараруангтонг подтвердил, что среди погибших были и учащиеся. Пока официально не раскрыто, что побудило подростка совершить столь ужасное преступление.

Школа «Дебсирин Нонтхабури» , где произошла трагедия, считается одним из самых престижных учебных заведений страны. Она была основана в 1885 году по инициативе короля Таиланда Чулалонгкорна и подготовила множество дипломатов, государственных деятелей, спортсменов и премьер-министров. В 2025 учебном году в этой школе обучались около 3 100 учеников и 147 учителей .