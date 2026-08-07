Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)

·230·Спорт
Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)

На европейском футбольном рынке продолжается одна из самых громких трансферных гонок этого лета. Клуб «Барселона», несмотря на отклонение первого предложения по 30-летнему полузащитнику «Манчестер Сити», не намерен сдаваться.

Как сообщают инсайдер и журналист Бен Джейкобс, каталонцы в ближайшее время обратятся к «горожанам» с новым улучшенным предложением.

45 миллионов отклонены: сколько требует «Манчестер Сити»?

По данным источника, «Барселона» первоначально предложила 45 миллионов евро за опытного испанского полузащитника. Однако руководство «Манчестер Сити» сочло эту сумму недостаточной и сразу отклонило предложение.

Манчестерский клуб оценивает свою звезду как минимум в 75 миллионов евро. Несмотря на это требование, «Барселона» верит в успешное завершение трансфера и сохраняет оптимизм.

Важная деталь: Родри уже достиг полного соглашения с «Барселона» по условиям личного контракта.

Почему «Реал» отказался от этого трансфера?

По информации авторитетного испанского издания Marca, мадридский «Реал» практически вышел из борьбы за Родри. Мадридцы никогда не направляли официального предложения «Манчестер Сити».

Хотя клуб и проводил переговоры с представителями футболиста, сам Родри считал, что игровой стиль «Барселона» и атмосфера в команде подходят ему больше.

По этой причине руководство «Реал» не воспринимает несостоявшийся трансфер как трагедию. Как отмечает издание, мадридский клуб практически сформировал состав и может вновь выйти на трансферный рынок только в случае непредвиденных чрезвычайных обстоятельств.

Решающая стадия

На данный момент никакого официального соглашения относительно будущего Родри объявлено не было. Однако «Барселона» намерена задействовать все возможности, чтобы заполучить испанского полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.

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Реал МадридБарселонаМанчестер СитиРодриМарка
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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