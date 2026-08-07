Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в ярость

Новости о том, что испанский полузащитник Родри близок к продолжению карьеры в «Барселоне», вызвали бурное обсуждение в футбольном мире. Ранее в прессе сообщалось, что «королевский клуб» спокойно отнёсся к решению игрока и уважает его выбор. Однако новые подробности, приведённые изданием Sport, полностью опровергают эти предположения и свидетельствуют о серьёзном недовольстве и гневе руководства мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В первых сообщениях, распространённых со ссылками на Фут Меркато и АС, утверждалось, что «Реал Мадрид» понимает выбор Родри и желает ему удачи в будущем. На самом деле Флорентино Перес и главный тренер команды были крайне раздосадованы этой ситуацией. Сообщается, что президент клуба глубоко сожалеет о срыве трансфера, который считался практически завершённым.

Руководство и Перес разочарованы

Как выяснилось, изначально Флорентино Перес не планировал подписывать этого полузащитника. Однако после его великолепной игры на чемпионате мира и благодаря настойчивым усилиям доверенных представителей клуба — Хосе Анхеля Санчеса и Жуни Калафата — президент изменил своё мнение и дал согласие на трансфер.

Санчес и Калафат заверили руководство, что договорённость с игроком достигнута и всё завершится положительно. Несмотря на это, на последнем этапе ситуация резко изменилась, и Родри активизировал переговоры с «Барселоной». Это вызвало глубокое недопонимание в руководстве мадридского клуба.

Предвыборная гонка и позиция тренера

Ситуация стала ещё более напряжённой после того, как имя Родри оказалось среди пунктов программы Энрике Рикельме, кандидата на пост президента «Реала». Это вызвало резкое недовольство Флорентино Переса, который поначалу даже пытался исключить кандидатуру футболиста из числа возможных вариантов.

Кроме того, главный тренер команды Жозе Моуринью пришёл в ярость из-за упущенного трансфера. Специалист и руководство клуба не могут смириться с тем, что главный конкурент получил подобное преимущество, а их планы оказались сорваны. Теперь мадридцы вынуждены пересмотреть стратегию на летнем трансферном рынке.