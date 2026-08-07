Ожидаемая премьера от Зохиршох Джо‘раев: представлен клип «Кайдасан» (видео)
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Певец Зохиршох Джо‘раев объявил о премьере клипа на новую песню «Кайдасан». Композиция посвящена темам тоски, любви, сожалений и надежды.
В тексте песни выражены переживания, которые навсегда остаются в человеческом сердце, а также чувства разлуки и тоски. Новый клип также снят на основе событий, соответствующих содержанию композиции.
Сообщается, что премьера клипа «Кайдасан» состоится 7 августа в 18:00 на Ёутубе-канале Зохиршох Джо‘раев.
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