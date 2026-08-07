Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти не принял участия в тренировке общей группы из-за физических проблем. По информации GOAL.ком и Туттоспорт, футболист испытывает небольшую мышечную боль в правом бедре перед завтрашним товарищеским матчем с «Интером». Об этом сообщает Goal.com.

Пока участие 1998 года рождения в завтрашнем матче остается под вопросом. Ожидается, что тренерский штаб оценит его состояние после последней тренировки и примет окончательное решение. Эта ситуация имеет важное значение для предсезонной подготовки и может внести изменения в планы команды.

Трансферные слухи и предсезонные матчи

По словам туринских изданий, в последнее время вокруг футболиста распространялось множество трансферных слухов. В частности, активно обсуждается серьезный интерес к нему со стороны «Наполи», который возглавляют Джованни Манна и Массимилиано Аллегри. Несмотря на это, Гатти выходил в стартовом составе во всех летних предсезонных матчах и успел проявить себя в играх против «Базеля», «Стандарда» из Льежа, «Ниццы» и «Челси».

Главный тренер Лучано Спаллетти прокомментировал состояние футболиста на пресс-конференции. По его словам, на сегодняшнюю тренировку не вышли три-четыре игрока из-за нагрузок и накопившейся усталости.

Как отметил Спаллетти, организовать такие мероприятия непросто, и они приводят к дополнительной усталости. Специалист добавил, что в ближайшие часы ситуацию обсудят и уточнят, как игроки прошли процесс восстановления.

Теперь заключение медицинского штаба и результаты последней тренировки окончательно определят, сможет ли Федерико Гатти принять участие в матче с «Интером».