SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в Техасе

·66·Технологии
SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в Техасе

Как сообщает Bloomberg, компания SpaceX заявила, что построит электростанции, работающие на природном газе, для снабжения электроэнергией планируемого к строительству в Техасе полупроводникового завода Terafab. Этот масштабный промышленный проект привлекает внимание не только передовой технологической инфраструктурой, но и необычным подходом к энергоснабжению. По мнению экспертов, энергопотребление таких объектов, производящих микрочипы для искусственного интеллекта и центров обработки данных, не должно создавать нагрузку на традиционные сети. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Руководитель подразделения SpaceX по развитию энергетики и центров обработки данных Райли Треттел на открытом заседании в среду подчеркнул, что компания «сама обеспечит проект собственной электроэнергией». Ожидается, что в состав комплекса также войдут массивы очень крупных аккумуляторных батарей. Примечательно, что ни в отчёте Bloomberg, ни в других официальных заявлениях компании не упоминается использование наземной солнечной энергетики для этого объекта.

Энергетическая стратегия Илона Маска и газовые турбины

Несмотря на активные инвестиции в солнечную энергетику, глава SpaceX и Tesla Илон Маск в последнее время делает большую ставку на природный газ. В частности, центры обработки данных xAI в Мемфисе почти полностью работают на этом ископаемом топливе. Кроме того, Маск недавно приобрёл компанию, специализирующуюся на электростанциях, работающих на природном газе, а SpaceX заявила о планах приобрести газовые турбины на 2,8 млрд долларов в течение следующих трёх лет.

Завод Terafab будет построен в округе Граймс, примерно в 45 милях к северо-западу от Хьюстона. После недавнего IPO, в ходе которого SpaceX привлекла 88,5 млрд долларов, округ предоставил компании 100-процентную налоговую льготу. В обмен компания обязана инвестировать не менее 5 млрд долларов к 2030 году и создать не менее 1 800 постоянных рабочих мест к 2035 году. Кроме того, правительство Техаса выделяет на этот проект стимулирующее финансирование в размере 30 млн долларов.

Финансовые показатели и влияние бума искусственного интеллекта

Ожидается, что первый этап строительства завода обойдётся в 16,8 млрд долларов, хотя ранее SpaceX оценивала эти расходы примерно в 55 млрд долларов. Предприятие предназначено главным образом для производства чипов для центров обработки данных, принадлежащих SpaceX и её дочерней компании xAI. Начавшийся глобальный бум центров обработки данных для искусственного интеллекта резко увеличил количество предложений по строительству новых электростанций на природном газе по всей отрасли.

Этот спрос, в свою очередь, привёл к подорожанию электростанций на природном газе на 66%. В последние месяцы такие гиганты, как Google, Meta и Microsoft, также объявили о похожих масштабных проектах. Техас стал главным центром для подобных автономных центров обработки данных, и в штате планируется строительство мощностей суммарной мощностью более 70 ГВт.

Такие схемы призваны ускорить реализацию проектов и снизить опасения потребителей, связанные с ростом цен на электроэнергию. В то же время газовые турбины могут выбрасывать в окружающую среду значительное количество загрязняющих веществ. Например, дочерняя компания SpaceX xAI привлекалась к суду за использование несанкционированных газовых турбин в одном из самых загрязнённых регионов страны.

SpaceXИлон МаскTerafabTeslaИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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