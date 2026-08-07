Узбекистан поднялся на 25 позиций в рейтинге по ИИ: обучат 5 миллионов человек

·56·Узбекистан
Узбекистан поднялся на 25 позиций в рейтинге по ИИ: обучат 5 миллионов человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и предстоящих стратегических задачах по развитию экосистемы искусственного интеллекта (ИИ) в нашей стране.

В последние годы благодаря проведённым в этой сфере реформам Узбекистан сразу поднялся на 25 позиций в международном рейтинге готовности к искусственному интеллекту, заняв 62-е место.

Цель до 2030 года: войти в топ-50 и создать продукцию на 1,5 миллиарда долларов

Как отмечалось в презентации, к 2030 году поставлена цель включить Узбекистан в число 50 наиболее передовых государств в данном глобальном рейтинге.

Также были определены следующие ключевые стратегические показатели:

  • 1,5 миллиарда долларов: планируемый объём программных продуктов и услуг, созданных на основе искусственного интеллекта;

  • Более 200: количество новых крупных проектов, которые будут реализованы;

  • 300 резидентов IT-Park: увеличение в текущем году числа резидентов, работающих в сфере ИИ, доведение объёма услуг до 2 триллионов сумов, а экспорта — до 160 миллионов долларов.

Суперкомпьютер NVIDIA и новые инвестиции на 70 миллионов долларов

В прошлом месяце в дата-центре «Цифрового правительства» был запущен суперкомпьютер на базе технологий американской компании NVIDIA. По мощности он занял 321-е место в мировом рейтинге. Достижение загрузки кластера на уровне 90 процентов всего за месяц свидетельствует об exceptionally высоком спросе на вычислительные мощности.

  • На данный момент запущена современная вычислительная инфраструктура стоимостью 24 миллиона долларов.

  • Для расширения действующего кластера планируется направить ещё 70 миллионов долларов.

  • В Каракалпакстане при сотрудничестве с иностранными инвесторами строятся новые дата-центры.

100 новых проектов и «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта»

Только в текущем году в таких сферах, как медицина, энергетика, транспорт, таможня, юридические услуги и экология, будет реализовано более 100 проектов на основе ИИ.

В подготовке кадров также достигнуты значительные успехи:

  • Более 1,5 миллиона пользователей получили специальные сертификаты по ИИ;

  • обучение прошли 900 руководителей и более 3 тысяч государственных служащих.

На ближайшие два года поставлена задача полномасштабно реализовать проект «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта» в масштабах страны.

222 советника хокимов по ИИ и членство в WAICO

В целях внедрения современных технологий в местное управление из 500 кандидатов были отобраны 222 советника хокимов. Для мониторинга их деятельности будет запущена специальная цифровая платформа.

В то же время Узбекистан недавно стал одной из стран-учредителей WAICO — Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Это ускорит внедрение в нашей стране больших языковых моделей (LLM) и решений цифровой трансформации.

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УзбекистанШавкат МирзиёевNVIDIAIT ParkКаракалпакстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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