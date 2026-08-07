Узбекистан поднялся на 25 позиций в рейтинге по ИИ: обучат 5 миллионов человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и предстоящих стратегических задачах по развитию экосистемы искусственного интеллекта (ИИ) в нашей стране.

В последние годы благодаря проведённым в этой сфере реформам Узбекистан сразу поднялся на 25 позиций в международном рейтинге готовности к искусственному интеллекту, заняв 62-е место.

Цель до 2030 года: войти в топ-50 и создать продукцию на 1,5 миллиарда долларов

Как отмечалось в презентации, к 2030 году поставлена цель включить Узбекистан в число 50 наиболее передовых государств в данном глобальном рейтинге.

Также были определены следующие ключевые стратегические показатели:

1,5 миллиарда долларов: планируемый объём программных продуктов и услуг, созданных на основе искусственного интеллекта;

Более 200: количество новых крупных проектов, которые будут реализованы;

300 резидентов IT-Park: увеличение в текущем году числа резидентов, работающих в сфере ИИ, доведение объёма услуг до 2 триллионов сумов, а экспорта — до 160 миллионов долларов.

Суперкомпьютер NVIDIA и новые инвестиции на 70 миллионов долларов

В прошлом месяце в дата-центре «Цифрового правительства» был запущен суперкомпьютер на базе технологий американской компании NVIDIA. По мощности он занял 321-е место в мировом рейтинге. Достижение загрузки кластера на уровне 90 процентов всего за месяц свидетельствует об exceptionally высоком спросе на вычислительные мощности.

На данный момент запущена современная вычислительная инфраструктура стоимостью 24 миллиона долларов .

Для расширения действующего кластера планируется направить ещё 70 миллионов долларов .

В Каракалпакстане при сотрудничестве с иностранными инвесторами строятся новые дата-центры.

100 новых проектов и «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта»

Только в текущем году в таких сферах, как медицина, энергетика, транспорт, таможня, юридические услуги и экология, будет реализовано более 100 проектов на основе ИИ.

В подготовке кадров также достигнуты значительные успехи:

Более 1,5 миллиона пользователей получили специальные сертификаты по ИИ;

обучение прошли 900 руководителей и более 3 тысяч государственных служащих.

На ближайшие два года поставлена задача полномасштабно реализовать проект «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта» в масштабах страны.

222 советника хокимов по ИИ и членство в WAICO

В целях внедрения современных технологий в местное управление из 500 кандидатов были отобраны 222 советника хокимов. Для мониторинга их деятельности будет запущена специальная цифровая платформа.

В то же время Узбекистан недавно стал одной из стран-учредителей WAICO — Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Это ускорит внедрение в нашей стране больших языковых моделей (LLM) и решений цифровой трансформации.

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