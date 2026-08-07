В результате стрельбы, устроенной учеником 9-го класса в престижной школе Тксепсирин, расположенной в провинции Нонтксабури, Таиланд, погибли и пострадали люди. До того как отправиться в школу, подросток убил у себя дома также дедушку и бабушку.

По данным расследования, общее число погибших в результате трагедии составляет от 8 до 9 человек. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как произошла трагедия?

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (08:00 по времени Тошкент) в школе Тксепсирин, расположенной в округе Банг-Круай на окраине Бангкок.

14-летний ученик 9-го класса этой школы намеренно открыл огонь по классам из пистолета калибра 9 мм, принадлежавшего его дедушке, бывшему учителю. По словам очевидцев, подросток был одет в темно-фиолетовую школьную форму и нес на плече черную сумку.

«Мы находились в своем классе. После того как застрелили нашего учителя, стоявшего у двери, нам удалось кое-как выбежать», — рассказал ученик 7-го класса, ставший свидетелем происшествия.

Состояние погибших и пострадавших

Согласно данным, опубликованным источниками, среди погибших:

Подросток, устроивший нападение (покончил с собой на месте происшествия);

Дедушка и бабушка подростка;

Учителя и ученики школы.

После прибытия сотрудников оперативных и экстренных служб ученики и сотрудники были незамедлительно эвакуированы. Работа как минимум двух расположенных поблизости школ и детского сада была временно приостановлена.

Реакция правительства и официальных лиц

Премьер-министр Таиланд Анутксин Чанвиракун выступил перед журналистами и выразил глубокие соболезнования семьям погибших:

«Это действительно ужасно, такого не должно было случиться. Как это могло произойти в нашей стране?» — заявил премьер-министр, подчеркнув, что контроль за владением огнестрельным оружием будет усилен.

Напомним, школа Тксепсирин считается историческим и престижным учебным заведением, которое работает с конца КсИКс века. В ней учились многие премьер-министры и дипломаты страны.