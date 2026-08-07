Представлена футболка ХеркШирт В5.0, которую можно носить месяц без стирки

·335·Мир
Представлена футболка ХеркШирт В5.0, которую можно носить месяц без стирки

По словам производителей, футболку ХеркШирт В5.0 Max можно носить без стирки как минимум 30 дней. Утверждается, что она не издаёт неприятного запаха даже во время спортивных тренировок и длительных поездок.

Для достижения такого эффекта в ткань футболки добавили семь специальных элементов, устраняющих запахи. В их число входят медь, серебро, цинк, золото и вулканический пепел. Остальные два компонента считаются коммерческой тайной компании. По словам производителя, медь и серебро уничтожают бактерии, вызывающие неприятный запах, цинк нейтрализует соединения, образующиеся в результате потоотделения, а вулканический пепел поглощает влагу и внешние запахи, включая запах дыма.

Компания сообщила, что потратила на создание этой футболки около 10 лет. За это время было разработано пять разных версий, а также учтены отзывы более 10 тысяч клиентов из свыше 100 стран. Утверждается, что один из покупателей носил одну из предыдущих моделей около 100 дней и не столкнулся с проблемой неприятного запаха.

G‘ijimlangan va tekis holatdagi ikkita qora futbolkaning yonma-yon qiyoslanishi.

Вместе с тем производители подчеркнули, что футболка может запылиться или испачкаться, поэтому её всё же необходимо время от времени стирать в обычной стиральной машине.

Цена версии ХеркШирт В5.0 Max составляет 80 долларов, а более простые модели стоят от 40 долларов. На данный момент краудфандинговый проект собрал более 274 тысяч долларов. Поставки футболок планируется начать в ноябре.

HercShirt V5.0 Max
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