В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанций

Администрация США согласилась выплатить немецкой энергетической компании РВЭ ещё 1,2 млрд долларов в качестве компенсации за остановку одного из крупнейших в стране проектов офшорной ветроэнергетики. По данным Хеатмап Невс и иксбт.ком, на эти средства полностью закрываются проекты ветроэлектростанций, запланированные у побережья Калифорнии, Луизианы и Нью-Йорка. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В общей сложности администрация США уже потратила 3,93 млрд долларов, чтобы убедить компании-подрядчики отказаться от офшорных лицензий. В рамках этой сделки РВЭ направит 900 млн долларов из выделенных средств на покупку небольшой доли в экспортном терминале сжиженного природного газа (ЛНГ) в Луизиане.

Возвращение к традиционной энергетике и его последствия

Оставшиеся 300 млн долларов планируется потратить на закупку новых газовых турбин для обеспечения мощности 15 электростанций с максимальной нагрузкой по всей стране. Эксперты отмечают, что такие станции относятся к числу самых дорогих в эксплуатации и наиболее загрязняющих окружающую среду объектов.

В настоящее время из-за высокого спроса на новые турбины на мировом рынке существуют очереди и задержки, растянувшиеся до начала 2030-х годов. Поэтому сроки установки этих газовых турбин и их полного ввода в эксплуатацию пока остаются неизвестными.

Стратегия РВЭ и международный рынок

Среди отменённых проектов была и крупная ветроэлектростанция у побережья Нью-Йорка, мощность которой должна была превысить 3 ГВт. Это оценивается как существенная потеря для сектора зелёной энергетики страны.

Тем не менее РВЭ не прекратила инвестировать в возобновляемые источники энергии в других регионах мира. В частности, немецкая компания сообщила, что на недавно состоявшемся аукционе в Великобритании получила новые мощности общей мощностью 6,9 ГВт.