Мошенничество при продаже коттеджей в Ташкенте: братья задержаны (видео)

·130·Общество
Мошенничество при продаже коттеджей в Ташкенте: братья задержаны (видео)

Установлено, что братья, проживающие в городе Ташкенте, совершили вымогательство в крупном размере в процессе продажи коттеджа. В ходе оперативного мероприятия, проведённого Службой государственной безопасности, лица, совершившие преступление, были задержаны.

По результатам мероприятия, проведённого совместно сотрудниками управления СГБ по городу Ташкенту и ГУВД столицы, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Коттедж стоимостью 66 тысяч долларов и невыполненное обещание

Согласно оперативным данным, ранее судимый мужчина 1979 года рождения и его брат 1988 года рождения вступили в преступный сговор. Они договорились приобрести у местного гражданина коттедж, построенный в Ташкентском районе, за 66 тысяч долларов.

Схема мошенничества и вымогательства развивалась следующим образом:

  1. Первоначальный платёж: Братья передали владельцу дома 30 тысяч долларов и пообещали выплатить оставшиеся 36 тысяч долларов в течение 6 месяцев.

  2. Оформление дома: В мае 2022 года коттедж был полностью оформлен в нотариальном порядке на имя ещё одного их брата 1976 года рождения.

  3. Давление и угрозы: Впоследствии братья открыто заявили, что не будут выплачивать оставшиеся 36 тысяч долларов, а если владелец дома потребует деньги, пригрозили оказать на него давление и применить физическое насилие.

Им грозит до 15 лет лишения свободы

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками СГБ и ГУВД, братья были задержаны.

В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (вымогательство в особо крупном размере). По данной статье лицам, признанным виновными, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные действия.

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ТашкентСлужба государственной безопасностиРеспублика Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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