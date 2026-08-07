«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»

·70·Спорт
«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»

В напряжённом матче 16-го тура Суперлиги Узбекистана ташкентский клуб «Локомотив» принимал на своём поле самаркандское «Динамо». Проявив волю к победе, «железнодорожники» выиграли со счётом 2:1.

Встреча началась с атак гостей, однако хозяева проявили характер и ответили двумя голами.

Ранний пропущенный гол и мощный камбэк «Локомотива»

Уже на 8-й минуте игрок самаркандской команды Джалолиддин Джумабоев открыл счёт и вывел «Динамо» вперёд.

Однако этот гол заставил хозяев действовать ещё активнее. Непрерывные атаки принесли результат:

  • На 29-й минуте Диёрджон Туропов восстановил равновесие и сравнял счёт — 1:1;

  • А на 35-й минуте опытный нападающий Темурксо‘джа Абдуксоликов отправил победный мяч «Локомотива» в ворота соперника, завершив камбэк — 2:1.

Во втором тайме у обеих команд были опасные моменты, однако счёт больше не изменился.

Изменения в турнирной таблице

После этой важной волевой победы «Локомотив» довёл количество набранных очков до 25 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

Потерпевшее поражение «Динамо» с 21 очком остаётся на 9-й строчке таблицы.

Протокол матча:

Суперлига. 16-й тур

«Локомотив» – «Динамо» 2:1

Голы: Джалолиддин Джумабоев 8 (0:1), Диёрджон Туропов 29 (1:1), Темурксо‘джа Абдуксоликов 35 (2:1)

  • «Локомотив»: 12. Никита Шевченко, 9. Сухроб Нуруллоев (8. Билол Туплиев, 71), 10. Шодиёр Шодибоев (7. Кувончбек Абраев, 72), 11. Темурксо‘джа Абдуксоликов, 15. Александр Шушняр (26. Абдуллох Ё‘лдошев, 60), 17. Сардор Мирзаев, 18. Александр Кучеренко, 23. Диёрджон Туропов (70. Мухаммадали Реимов, 71), 28. Шухрат Мухаммадиев, 33. Олег Зотеев, 45. Ёван Нишич.

  • «Динамо»: 1. Эдем Неманов, 3. Миксаил Штефан, 7. Санджар Кодиркулов, 15. Расул Ё‘лдошев (21. Джахонгир Абдусаломов, 72), 19. Тигран Аванесян, 20. Джалолиддин Джумабоев, 25. Ойбек О‘рмонджонов (4. Нурилло То‘кстасинов, 57), 26. Марко Станоевич (2. Артём Радаев, 57), 30. Ксарис Ксайдаревич (24. Акбар Ксудойбердиев, 57), 37. Фирдавс Абдурахмонов, 77. Бехрузбек Облакулов.

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ЛокомотивДинамоТашкентУзбекистанСамарканд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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