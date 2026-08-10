150 тысяч фунтов для любовницы: как Инфантино тратил деньги УЕФА?

·107·Мир
150 тысяч фунтов для любовницы: как Инфантино тратил деньги УЕФА?

Вокруг действующего президента ФИФА Джанни Инфантино разгорается очередной крупный коррупционный скандал. Как сообщает издание «Те Телеграф», предполагаемая любовница Инфантино после его ухода из организации в 2011 году получила от УЕФА в качестве компенсации более 150 000 фунтов стерлингов (175 000 евро).

На фоне этих данных Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может начать всестороннее расследование многолетней деятельности Инфантино в организации.

Дорогостоящее обучение по программе МБА и стремительный карьерный рост

Согласно просочившимся подробностям, в вышеупомянутую крупную сумму, выплаченную бывшей сотруднице, также вошли расходы на обучение по программе МБА (Мастер оф Бусинесс Администратион) в престижной бизнес-школе.

Кроме того, по словам источника:

  • В период близких отношений с Инфантино женщина была переведена с обычной административной должности на руководящую;

  • За время её работы в УЕФА годовая зарплата была увеличена примерно на 25 000 фунтов (29 000 евро).

УЕФА может расследовать 16-летнюю деятельность Инфантино

Ранее сообщалось, что в период, когда Джанни Инфантино занимал должность генерального секретаря организации, УЕФА выплатил именно его любовнице чрезмерную и необоснованную компенсацию в шестизначном размере.

После этих финансовых нарушений и конфликта интересов руководство УЕФА всерьёз рассматривает возможность начать тщательное и глубокое расследование (аудит) всего 16-летнего периода деятельности Джанни Инфантино в организации.

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Джанни ИнфантиноУЕФАФИФАThe Telegraph
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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