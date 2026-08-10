Матч Челси в Малайзии завершился скандалом

·87·Спорт
Матч Челси в Малайзии завершился скандалом

Как сообщает Goal.com, очередной товарищеский матч лондонского Челси в Малайзии неожиданно перерос в беспорядки и скандальную ситуацию. Напряжённая встреча с Джохор Дарул Тазим завершилась боевой ничьей со счётом 3:3, однако отмена серии пенальти после основного времени вызвала резкое недовольство болельщиков и тренерского штаба. Об этом Goal.com сообщает .

Начало матча стало настоящим шоу для индонезийских и малайзийских болельщиков. В составе хозяев счёт открыл Ариф Айман Ханафи, после чего Лиам Делап за короткий промежуток времени реализовал два пенальти и вывел английский клуб вперёд. Несмотря на это, голы Оскара Аррибаса и Бергсона вернули Джохор Дарул Тазим преимущество. В концовке автогол Антонио Кристиана спас подопечных Хаби Алонсо от поражения.

Отмена серии пенальти и протесты

После окончания основного времени по регламенту должна была состояться серия пенальти для определения победителя. Однако болельщики и команды неожиданно увидели, как соперники покидают поле. Несмотря на договорённость, судьи и хозяева отправились в раздевалки без каких-либо объяснений.

Это вызвало резкие протесты представителей Челси. Руководитель операций первой команды лондонцев Кевин Кампельо подбежал к арбитру и громко заявил, что этот пункт чётко прописан в соглашении. Тем не менее официальные лица решили завершить матч на этом, в результате чего Джохор Дарул Тазим сохранил беспроигрышную серию, продолжающуюся с апреля.

Травмы в обороне и предсезонные проблемы

Ничья стала для Челси тяжёлой не только с точки зрения результата на поле, но и из-за кадровых потерь. Мамаду Сарр, включённый в стартовый состав, получил травму во время интенсивной разминки перед игрой и выбыл из состава, а защитник Аарон Ансельмино был заменён уже на 29-й минуте со слезами на глазах.

Эти двойные кадровые потери серьёзно изменили планы главного тренера Хаби Алонсо перед возвращением в Европу. Специалисту предстоит в кратчайшие сроки устранить проблемы в линии обороны и восстановить физическое состояние футболистов.

Теперь Челси вернётся в Европу и в субботу проведёт последний предсезонный контрольный матч против Реал Сосьедада. Затем команду ждёт крайне ответственный матч первого тура английской Премьер-лиги против Фулхэма.

ЧелсиХаби АлонсоФутболАнглийская Премьер-лигаТоварищеский Матч
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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