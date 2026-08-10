«Эта шахматная партия»: Трамп раскрыл новый план победы над Ираном

·113·Мир
«Эта шахматная партия»: Трамп раскрыл новый план победы над Ираном

Президент США Дональд Трамп откровенно высказался о политике в отношении Тегерана, экономическом давлении и тяжелом финансовом кризисе в Иране в эксклюзивном интервью изданию «Аксиос».

По словам главы Белого дома, Вашингтон делает ставку не на прямое военное столкновение с Ираном, а на экономическое сдерживание и тщательно продуманную тактику, напоминающую шахматную партию.

«У Ирана нет денег, они находятся в очень тяжелом положении»

Дональд Трамп отдельно отметил, что следит за ситуацией вокруг Ирана и что экономические санкции против Тегерана дают результат:

«Мы спокойно работаем с Ираном, не усиливая напряженность. Мы ведем с ними переговоры без особой решимости и просто наблюдаем, как Иран сталкивается с огромной инфляцией и остается без денег.

Иран находится в очень тяжелом экономическом положении, и у него даже не осталось денег на выплату жалованья своим военным», — заявил президент США.

Трамп напрямую связал это положение с решительными действиями США, в частности с морской блокадой. По его словам, именно эти ограничения усугубили финансовый кризис в Иране.

Отказ от военного удара и цены на нефть

Примечательно, что несколько дней назад Дональд Трамп был склонен приказать возобновить широкомасштабные военные действия против Ирана. Однако позже он отказался от идеи применения силы и сосредоточился на экономическом давлении.

Кроме того, глава США оценил снижение цен на нефть на мировом рынке — чуть более 75 долларов за баррель — как большую выгоду для американских потребителей:

«Все будет хорошо. Так бывает всегда. Это просто похоже на шахматную партию», — подытожил Трамп.

Ответ Тегерана: условие для переговоров

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отреагировал на позицию Вашингтона.

По его словам, Тегеран не будет проводить никаких прямых переговоров с Вашингтоном, пока американская сторона не прекратит нарушать ранее подписанный меморандум о взаимопонимании.

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Дональд ТрампИранСШААббас АракчиAxios
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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