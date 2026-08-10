Фрэнк Лебёф назвал Арсенал главным фаворитом в борьбе за чемпионство Англии

·40·Спорт
Фрэнк Лебёф назвал Арсенал главным фаворитом в борьбе за чемпионство Англии

Бывший защитник сборной Франции и чемпион мира Фрэнк Лебёф считает лондонский Арсенал главным претендентом на сохранение титула победителя Английской Премьер-лиги в сезоне 2026–2027. По его мнению, команда Микеля Артеты обладает стабильностью и явным преимуществом, которых не хватает конкурентам. Об этом Goal.com сообщает .

Goal.com сообщает, что Арсенал активно работает над усилением состава, стремясь достойно защитить чемпионский титул прошлого сезона. Руководство клуба уже успело подписать во время трансферного окна Бруно Гимарайнша, Христоса Цолиса и Иллана Мелье.

Трансферный рынок и изменения в составе

Кроме того, по данным итальянской газеты Ла Стампа, после срыва возможной сделки по Винисиусу Жуниору «канониры» также работают над трансфером нападающего Ювентуса Кенана Йылдыза, чтобы усилить линию атаки.

В интервью ESPN Фрэнк Лебёф объяснил свою позицию следующим образом: «Причина в том, что другие конкуренты не могут чётко представить своё будущее. У Арсенала же есть ясные цели, и клуб знает, что с нынешним составом способен превзойти остальных».

Линия обороны и роль Уильяма Салибы

Бывший футболист отдельно остановился на балансе в центре обороны. По его словам, новички обеспечат важную конкуренцию за место в составе, однако пару Уильяма Салибы и Габриэла Магальяйнса невозможно заменить.

«Если бы у меня были Габриэл Магальяйнс и Салиба, я чувствовал бы себя сильнее остальных. Будь я болельщиком Арсенала, у меня не было бы поводов для беспокойства», — добавил Лебёф.

Для справки: Арсенал начнёт выступление в сезоне 2026–2027 в пятницу, 21 августа, домашним матчем против «Ковентри Сити», который получил путёвку в Премьер-лигу.

АрсеналФранк ЛебёфМикель АртетаПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
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