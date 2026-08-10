Кенан Йылдыз приблизился к «Арсенал»: трансфер оценён в £80 млн

·161·Спорт
Кенан Йылдыз приблизился к «Арсенал»: трансфер оценён в £80 млн

Молодая звезда «Ювентус» Кенан Йылдыз может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации журналиста Давид Орнштейн, «Арсенал» серьёзно продвинулся в переговорах по трансферу турецкого нападающего.

Самое интересное, что сам футболист также занимает активную позицию в этом процессе. Йылдыз хочет перейти в лондонский клуб и желает, чтобы процесс его ухода из «Ювентус» решился как можно скорее.

«Арсенал» приблизился к соглашению

По данным источника, переговоры между «Арсенал» и «Ювентус» продолжаются, и лондонский клуб близок к заключению соглашения.

В случае осуществления трансфера «канониры» получат молодого футболиста, технически сильного и способного действовать на нескольких позициях в атаке.

С учётом возраста и потенциала роста Йылдыза «Арсенал» может рассматривать его не только как усиление нынешнего состава, но и как важную часть долгосрочного проекта.

Цена — 80 миллионов фунтов

Как отмечается в сообщении, стоимость трансфера может составить до 80 миллионов фунтов стерлингов.

Эта сумма может вывести Йылдыза в число самых дорогих приобретений в истории «Арсенал».

Для «Ювентус» такое предложение станет серьёзной финансовой возможностью. Однако туринскому клубу придётся расстаться с одним из своих самых перспективных футболистов.

Сам Йылдыз хочет уйти

Ещё один аспект, делающий ситуацию более интересной, — позиция футболиста.

По данным источника, Кенан Йылдыз выразил желание перейти в «Арсенал» и требует ускорить процесс трансфера из «Ювентус».

Это может усилить позицию лондонского клуба на переговорах. Обычно твёрдое желание футболиста перейти в новый клуб оказывает существенное влияние на процесс достижения соглашения.

Почему «Арсенал» хочет именно Йылдыза?

Одно из главных преимуществ Йылдыза — универсальность.

Он может действовать как на фланге, так и за спиной нападающего, обыгрывать соперников один в один и самостоятельно начинать атаки.

Такой профиль позволит «Арсенал» расширить тактические варианты по ходу сезона. Особенно в условиях конкуренции на высоком уровне большое значение имеют футболисты, способные играть на нескольких позициях.

Теперь главное решение за «Ювентус»

Если переговоры завершатся успешно, переезд Йылдыза в Англию может стать одной из крупнейших сделок трансферного окна.

Пока главная интрига заключается в следующем: примет ли «Ювентус» предложение примерно в 80 миллионов фунтов или будет бороться за сохранение своей молодой звезды?

Сам Йылдыз, судя по распространяющейся информации, уже сделал свой выбор — он хочет отправиться в «Арсенал».

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Кенан ЙилдизАрсеналЮвентусДэвид Орнштейн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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