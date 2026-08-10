Судьба лучшего универсала, который BMW так и не выпустила

·244·Авто
Судьба лучшего универсала, который BMW так и не выпустила

В автомобильном мире есть легендарные модели, которые так и не попали на конвейер, но навсегда завоевали сердца поклонников. Как пишет издание Иксбт.ком, одной из таких машин считается BMW M3 Touring. Немецкий автогигант официально не запустил в серийное производство спортивный универсал на базе поколения Э46. Однако если бы компания решилась на этот шаг, результат выглядел бы именно так идеально. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Эти предположения — не просто плод воображения поклонников. В 2000 году сама BMW разработала специальную дизайнерскую концепцию, которая выглядела именно так. Тем не менее руководство решило не запускать проект в массовое производство, и этот автомобиль остался в истории лишь как единственный прототип.

Легендарный дизайн и возможности

BMW M3 поколения Э46 была одним из самых успешных и востребованных спортивных седанов своего времени. Если бы её версия Touring, то есть универсал, также появилась на конвейере, она стала бы идеальным выбором для водителей, ценящих практичность и высокую скорость. По мнению специалистов, такой тип кузова сделал бы автомобиль ещё удобнее в повседневной эксплуатации.

Сегодня автолюбители самостоятельно воплощают в жизнь нестандартные идеи того времени, создавая похожие модификации. Хотя сам завод отказался от этой концепции, BMW M3 Touring Э46 вспоминают как один из самых интересных и нереализованных проектов в истории баварской марки.

BMWM3 TouringE46Автомобильные НовостиКонцепция
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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