Энцо Мареска назвал дату возвращения Родри в состав «Манчестер Сити»

Как сообщает Goal.com, главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска подтвердил, что ключевой полузащитник команды Родри на этой неделе вернётся к тренировкам. Эта новость появилась на фоне слухов о попытке каталонской «Барселоны» подписать испанского футболиста и напряжённой ситуации вокруг его возможного трансфера. Об этом Goal.com сообщает .

На прошлой неделе английский гранд отклонил официальное предложение «Барселоны» в размере 50 миллионов евро за обладателя «Золотого мяча» 2024 года. Руководство манчестерского клуба готово рассмотреть продажу 30-летнего футболиста, который вступил в последний год действующего контракта, только при поступлении предложения на сумму 80 миллионов евро.

Травма Родри и условия трансфера

Несмотря на продолжающиеся активные обсуждения трансфера, опытный полузащитник проходит восстановление после операции на спине, которую он перенёс после победы сборной Испании на чемпионате мира. Отвечая на вопросы журналистов после победы над «Атлетико Мадрид» со счётом 3:1 в Сеуле, Энцо Мареска точно назвал дату возвращения футболиста в строй.

По словам Марески, он обсудил будущее футболиста со спортивным директором клуба Уго Вианой, и пока никаких изменений нет. «На данный момент он находится в Манчестере. Никаких новостей нет. 14 августа он вернётся» — отметил тренер.

Предсезонные планы и новые вызовы

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Сити» твёрдо намерены сохранить своего лидера, несмотря на интерес со стороны ведущих клубов Испании и Европы, в частности «Барселоны» и «Реала Мадрид». Сейчас основное внимание команды сосредоточено на успешном завершении медицинской реабилитации футболиста.

Клуб готовится к предстоящему матчу за Суперкубок против «Арсенала», а также к старту нового сезона Премьер-лиги. «Манчестер Сити», начинающий эпоху после Пепа Гвардиолы, проведёт первый матч чемпионата 23 августа дома против «Борнмута», и Энцо Мареске предстоит сформировать оптимальный стартовый состав, несмотря на неопределённость в команде.