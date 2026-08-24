Экономический день «Д»: США начали крупнейшую в истории финансовую атаку на Иран

Напряженность между Соединенными Штатами и Ираном вступает в свою высшую — решающую стадию. Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что официальный Вашингтон начинает масштабную экономическую операцию против Тегерана, и конфликт перешел в финальную фазу.

Президент США Дональд Трамп выдвинув эту стратегическую инициативу, назвал её «полной изоляцией беспрецедентного масштаба» и призвал всех союзников в мире присоединиться к этой экономической блокаде.

«Крупнейшая в истории финансовая атака»: заявление Бессента

Глава Минфина США Скотт Бессент в статье, опубликованной в авторитетном издании Финанкиал Тимес сравнил масштаб предстоящих действий с историческим переломным моментом Второй мировой войны:

«Президент Дональд Трамп и огромная мощь наших вооруженных сил значительно подорвали военный потенциал Ирана и ослабили его ядерную программу. Теперь мы вступаем в финальную стадию. С рассветом начнется экономический день «Д» — это крупнейшая финансовая атака, когда-либо предпринятая против врага», — подчеркнул Бессент.

Ожидается, что в понедельник министерство проведет специальную пресс-конференцию, на которой подробно представит новый пакет жестких ограничений, охватывающий финансовый, энергетический и торговый секторы Ирана.

Сохранится ли военное давление?

Дональд Трамп особо отметил, что переход Вашингтона к экономическим ударам не означает полного отказа от военного пути:

Стратегия: Экономическая война направлена на истощение финансовых ресурсов иранского режима;

Фактор военной силы: Глава Белого дома подчеркнул, что США полностью оставляют за собой право использовать военные возможности в случае необходимости.

По мнению экспертов, это беспрецедентное финансовое давление со стороны США может серьезно повлиять на баланс сил на Ближнем Востоке и на мировой энергетический рынок.