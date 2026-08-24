Неожиданное решение Джорджины: теперь она официально мать троих старших детей Роналду!

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Неожиданное решение Джорджины: теперь она официально мать троих старших детей Роналду!

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес пережили еще одно важное событие после свадьбы. По сообщениям, Джорджина официально усыновила троих старших детей футболиста.

Речь идет о старших детях Роналду — Криштиану-младшем, а также близнецах Еве и Матео.

До этого момента Джорджина считалась законной матерью только двоих детей Роналду — Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды.

Теперь же сообщается, что она официально получила статус законной матери для всех пятерых детей футболиста.

Это решение оценивается как важный шаг, укрепляющий отношения в семье Роналду и Джорджины. При этом, согласно информации, Криштиану Роналду сохранил родительские права и статус опекуна в отношении старших детей.

Таким образом, все дети в семье теперь имеют общий юридический статус для Джорджины и Роналду.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесЗнаменитостиСемьяНовости
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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