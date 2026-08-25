Новый план: Украина и США подготовили предложение по прекращению войны

·108·Мир
Новый план: Украина и США подготовили предложение по прекращению войны

В то время как Россия продолжает военные действия, Украина в сотрудничестве с западными союзниками разработала пакет важных инициатив по прекращению войны. Великобританияпо данным влиятельного Те Тимес издания, об этом официально заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Этот комплексный план, продвигаемый Киевом, был сформирован при участии представителей администрации Президента США Дональда Трампа и официальных лиц Европейского союза.

Основные условия плана: прекращение огня и буферная зона

Разработанный новый мирный план включает в себя несколько важных этапов:

  • Прекращение военных действий: Введение режима полного прекращения огня;

  • Вывод войск: Взаимный пропорциональный отвод вооруженных сил России и Украины от текущей линии соприкосновения;

  • Создание буферной зоны: Создание нейтральной зоны безопасности для предотвращения возобновления столкновений;

  • Дополнительные инициативы США: «Насколько нам известно, у американской стороны есть еще несколько идей. Они ждут подходящего момента, чтобы представить их, и мы их ждем», — добавил Зеленский.

Посредничество Ватикана и переговоры с Лавровым

Для передачи мирных предложений были задействованы международные дипломатические каналы:

  • Визит дипломата Ватикана: Согласно сообщению издания, 24 августа в российскую столицу прибыл дипломат Ватикана Пол Ричард Галлахер и предполагается, что он передаст эти мирные предложения российскому руководству;

  • Важная встреча в Москве: На 25 августа запланирована официальная встреча Галлахера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым .

Позиция Москвы: будут ли приняты предложения?

Тем не менее, международные наблюдатели оценивают вероятность достижения серьезных результатов на переговорах как низкую:

  • Жесткое сопротивление Кремля: Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее твердо подчеркивал, что Москва не согласится просто заморозить войну по текущей линии фронта;

  • Условие России: По мнению министра, прекращение боевых действий возможно только в случае достижения «долгосрочного, надежного и устойчивого соглашения».

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовЗа каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовСегодня, 19:46Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Сегодня, 19:25На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаНа Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаСегодня, 19:00Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 18:40Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Сегодня, 17:57В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?Сегодня, 17:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей