В то время как Россия продолжает военные действия, Украина в сотрудничестве с западными союзниками разработала пакет важных инициатив по прекращению войны. Великобританияпо данным влиятельного Те Тимес издания, об этом официально заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Этот комплексный план, продвигаемый Киевом, был сформирован при участии представителей администрации Президента США Дональда Трампа и официальных лиц Европейского союза.

Основные условия плана: прекращение огня и буферная зона

Разработанный новый мирный план включает в себя несколько важных этапов:

Прекращение военных действий: Введение режима полного прекращения огня;

Вывод войск: Взаимный пропорциональный отвод вооруженных сил России и Украины от текущей линии соприкосновения;

Создание буферной зоны: Создание нейтральной зоны безопасности для предотвращения возобновления столкновений;

Дополнительные инициативы США: «Насколько нам известно, у американской стороны есть еще несколько идей. Они ждут подходящего момента, чтобы представить их, и мы их ждем», — добавил Зеленский.

Посредничество Ватикана и переговоры с Лавровым

Для передачи мирных предложений были задействованы международные дипломатические каналы:

Визит дипломата Ватикана: Согласно сообщению издания, 24 августа в российскую столицу прибыл дипломат Ватикана Пол Ричард Галлахер и предполагается, что он передаст эти мирные предложения российскому руководству;

Важная встреча в Москве: На 25 августа запланирована официальная встреча Галлахера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым .

Позиция Москвы: будут ли приняты предложения?

Тем не менее, международные наблюдатели оценивают вероятность достижения серьезных результатов на переговорах как низкую: