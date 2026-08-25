1 сентября в 60 регионах не будут продавать алкоголь: в России вводятся ограничения

·113·Мир
1 сентября в 60 регионах не будут продавать алкоголь: в России вводятся ограничения

В Российской Федерации в связи с началом нового учебного года — Днем знаний — на большей части страны вводятся строгие ограничения на продажу алкогольной продукции. Согласно анализу регионального законодательства, проведенному агентством РИА Новости , в текущем году 60 субъектов России приняли решение ограничить или полностью запретить розничную продажу спиртных напитков 1 сентября.

Данные запреты в первую очередь направлены на поддержание общественного порядка вокруг образовательных учреждений и обеспечение безопасности подрастающего поколения.

Региональное законодательство и география ограничений

Согласно действующему федеральному законодательству, во всех регионах страны действует общее ограничение на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00:

  • Полномочия местных властей: Региональные администрации имеют право самостоятельно ужесточать правила продажи алкоголя в особые праздничные дни (День знаний, День молодежи, День защиты детей);

  • Ограничения в 60 субъектах: 1 сентября текущего года власти 60 регионов воспользуются этим правом и введут торговые ограничения;

  • Остальные 29 субъектов: В остальных регионах, несмотря на отсутствие общерегионального запрета, ограничения могут вводиться на местном уровне в отдельных городах и муниципалитетах.

Опыт Самары и основная цель

Меры по ограничению применяются в различных формах в зависимости от региона:

  • Полный запрет в Самаре: Например, правительство Самарской области приняло решение о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Самара с 1 сентября 2026 года;

  • Мера безопасности: Основная цель — предотвращение свободного распространения спиртных напитков рядом со школами, лицеями и местами массового скопления детей.

Предупреждение специалистов: Риск для здоровья

Медицинские эксперты напоминают, что злоупотребление алкоголем наносит серьезный вред не только общественному порядку, но и здоровью человека. В частности, регулярное употребление спиртных напитков повышает риск развития как минимум 5 видов рака в несколько раз.

РоссияРИА НовостиСамара
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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