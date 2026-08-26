Космический корабль Starship успешно извлечен из океана

·43·Технологии
Космический корабль Starship успешно извлечен из океана

Рядом с островом Рождества в Индийском океане успешно завершилась уникальная для истории космонавтики операция. Как сообщает иксбт.ком, огромный космический корабль Starship компании SpaceX был успешно погружен на полупогружное судно под названием Форте. Это важнейший этап в истории человеческой космонавтики, имеющий большое значение для обеспечения безопасности будущих многоразовых миссий. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Космический корабль Шип 40, находившийся в центре этого исторического процесса, успешно выполнил полет и вошел в атмосферу во время 13-го испытательного полета, состоявшегося 24 июля текущего года. После этого корабль совершил мягкую посадку на воды океана и сумел остаться полностью на плаву. Этот показатель является важным результатом, впервые зафиксированным в истории программы.

Ход операции и логистика

Специалисты более трех недель осторожно буксировали спасенный аппарат к спокойным водам острова Рождества. Процесс транспортировки был крайне сложным, так как доставка техники огромных размеров без повреждений требовала особого подхода. Согласно источнику, после этого судно Форте заполнило свои балластные цистерны специальной водой, опустилось ниже и безопасно подняло 52-метровый гигантский корабль на свою палубу.

Такое уникальное техническое решение и операция позволили на практике проверить возможности восстановления систем Starship. Ранее сообщалось, что во время дрейфа по поверхности воды Шип 40 преодолел более ста километров, что еще раз доказало прочность космического аппарата. Тот факт, что космический корабль сохранил свою основную конструктивную целостность, несмотря на длительное пребывание в воде, стал важным источником данных для инженеров.

Планы и исследования на будущее

В настоящее время судно Форте готовится к отправке, чтобы доставить ценный груз через Тихий океан на базу Starbase, расположенную в штате Техас, США. После прибытия на базу специалисты планируют подвергнуть детали корабля серьезным лабораторным исследованиям.

Основное внимание будет уделено изучению слоев тепловой защиты, мощных двигателей и других важных частей конструкции. Результаты этих анализов послужат важным фундаментом для осуществления будущих космических полетов более безопасным и усовершенствованным способом.

StarshipSpaceXКосмосТехнологииForte
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-FiHuawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-FiСегодня, 17:58Xiaomi представила новый графеновый обогреватель, который нагревается за три секундыXiaomi представила новый графеновый обогреватель, который нагревается за три секундыСегодня, 16:25Samsung представила новые SSD модели П9 и П7 на выставке Гамеском 2026Samsung представила новые SSD модели П9 и П7 на выставке Гамеском 2026Сегодня, 15:55Представлен необычный кнопочный телефон Кин Дж36 с искусственным интеллектомПредставлен необычный кнопочный телефон Кин Дж36 с искусственным интеллектомСегодня, 13:53Процессор Xiaomi Ксринг О3 показал высокие результаты в тесте GeekbenchПроцессор Xiaomi Ксринг О3 показал высокие результаты в тесте GeekbenchСегодня, 10:20Xiaomi представила смартфон Redmi 17К 5Г с аккумулятором 6000 мА·чXiaomi представила смартфон Redmi 17К 5Г с аккумулятором 6000 мА·чСегодня, 09:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео