Космический корабль Starship успешно извлечен из океана

Рядом с островом Рождества в Индийском океане успешно завершилась уникальная для истории космонавтики операция. Как сообщает иксбт.ком, огромный космический корабль Starship компании SpaceX был успешно погружен на полупогружное судно под названием Форте. Это важнейший этап в истории человеческой космонавтики, имеющий большое значение для обеспечения безопасности будущих многоразовых миссий. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Космический корабль Шип 40, находившийся в центре этого исторического процесса, успешно выполнил полет и вошел в атмосферу во время 13-го испытательного полета, состоявшегося 24 июля текущего года. После этого корабль совершил мягкую посадку на воды океана и сумел остаться полностью на плаву. Этот показатель является важным результатом, впервые зафиксированным в истории программы.

Ход операции и логистика

Специалисты более трех недель осторожно буксировали спасенный аппарат к спокойным водам острова Рождества. Процесс транспортировки был крайне сложным, так как доставка техники огромных размеров без повреждений требовала особого подхода. Согласно источнику, после этого судно Форте заполнило свои балластные цистерны специальной водой, опустилось ниже и безопасно подняло 52-метровый гигантский корабль на свою палубу.

Такое уникальное техническое решение и операция позволили на практике проверить возможности восстановления систем Starship. Ранее сообщалось, что во время дрейфа по поверхности воды Шип 40 преодолел более ста километров, что еще раз доказало прочность космического аппарата. Тот факт, что космический корабль сохранил свою основную конструктивную целостность, несмотря на длительное пребывание в воде, стал важным источником данных для инженеров.

Планы и исследования на будущее

В настоящее время судно Форте готовится к отправке, чтобы доставить ценный груз через Тихий океан на базу Starbase, расположенную в штате Техас, США. После прибытия на базу специалисты планируют подвергнуть детали корабля серьезным лабораторным исследованиям.

Основное внимание будет уделено изучению слоев тепловой защиты, мощных двигателей и других важных частей конструкции. Результаты этих анализов послужат важным фундаментом для осуществления будущих космических полетов более безопасным и усовершенствованным способом.