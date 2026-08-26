Южная Корея повержена: Сенсационная победа молодежной сборной Узбекистана У-20!

Молодежная сборная Узбекистана У-20 в рамках подготовки к международным соревнованиям провела товарищеский матч против одной из самых титулованных и сильных команд Азии — сборной Южной Кореи У-20. В напряженной и равной борьбе узбекистанская молодежь одержала важную победу со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), подопечные главного тренера Жамолиддина Рахматуллаева продемонстрировали высокую физическую подготовку и тактическую дисциплину, сумев в итоге поразить ворота соперника.

«Джокер» на 78-й минуте: Победный мяч Тулаганова

В ходе встречи обе стороны создали ряд удобных возможностей, но точку в матче поставила узбекская молодежь:

Острая борьба в первом тайме: Основная часть игры прошла в жестком прессинге в центре поля и позиционной борьбе;

Герой, вышедший на замену: Изменения тренерского штаба во втором тайме принесли свои плоды. Вышедший на замену атакующий футболист Даврон Тулаганов на 78-й минуте умело воспользовался свободным пространством в обороне корейцев, отправил мяч в сетку и решил исход матча (1:0).

Выбор Рахматуллаева: Состав и ротации

В этом престижном спарринговом матче тренерский штаб уделил особое внимание проверке футболистов во всех линиях:

Стартовый состав Узбекистана У-20:

Нематуллох Рустамжонов, Шорахим Шорахмедов, Кувончбек Абраев, Нурбек Сарсенбаев, Бехруз Абдусатторов, Тохиржон Ашурбаев, Озодбек Нажмиддинов, Куванишбек Сайдалиев, Абдувосид Солиев, Мухаммаддали Дилшодбеков и Улугбек Маратов.

Вышедшие на замену игроки:

Помимо автора победного гола Даврона Тулаганова, по ходу матча на поле выходили Шакиров, Юсупхонов, Одилжонов, Ботиралиев, Купайсинов, Эримбетов, Алиев, Абдурасулов, Кувоншибаев и Эрманов, что еще больше усилило командную игру.

Без сомнения, эта победа над одним из ведущих грандов континета придаст подопечным Жамолиддина Рахматуллаева важное психологическое преимущество и уверенность в преддверии официальных турниров.