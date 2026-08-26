Samsung представила новые SSD модели П9 и П7 на выставке Гамеском 2026

·25·Технологии
Samsung представила новые SSD модели П9 и П7 на выставке Гамеском 2026

Южнокорейская компания Samsung на выставке Гамеском 2026 в Кёльне представила свои новейшие разработки — высокопроизводительные портативные SSD П9 и П7. Согласно данным ИКсБТ.ком, эти устройства оснащены современным интерфейсом USB4 и сочетают в себе рекордную скорость и емкость в компактном корпусе. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Флагман новой линейки, модель Samsung П9, привлекла внимание специалистов своими уникальными техническими характеристиками. Устройство было признано первым в мире портативным SSD с интерфейсом USB4, объемом до 8 TB и скоростью передачи данных до 4000 МБ/с.

Технические возможности и показатели скорости

Согласно предоставленным производителем данным, модель Samsung П9 достигает скорости последовательного чтения 4000 МБ/с, а скорость последовательной записи составляет 3800 МБ/с. Для сравнения, новое устройство работает почти в два раза быстрее, чем модель предыдущего поколения Samsung Т9.

Впечатляющая скорость и большая емкость позволяют решать задачи профессионального уровня. В частности, этот SSD можно подключать напрямую к камерам для записи видео высокого разрешения вплоть до 12К. Это делает его удобным инструментом для профессиональных видеографов и создателей контента.

Цены и сроки выхода на рынок

Обе модели будут выпущены в четырех вариантах объема памяти в зависимости от потребностей пользователей. Покупатели смогут выбрать модификации на 1 TB, 2 TB, 4 TB и 8 TB. Цены на устройства варьируются в зависимости от их емкости.

Стоимость флагманской модели Samsung П9 составляет 400 долларов США за 1 TB, 650 долларов за 2 TB, 1350 долларов за 4 TB и 2700 долларов за топовую версию на 8 TB. Более доступная модель Samsung П7 предлагается по следующим ценам: версия на 1 TB стоит 290 долларов, 2 TB — 550 долларов, 4 TB — 1150 долларов, а версия на 8 TB оценивается в 2290 долларов. Кроме того, модель П7 имеет прочный корпус, выдерживающий падение с высоты 2 метров.

Глобальные продажи устройств запланированы на 31 августа текущего года.

SamsungSSDP9ТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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