С 1 сентября в государственных детских садах подорожает плата

В Узбекистане с 1 сентября текущего года во всех государственных дошкольных образовательных учреждениях выраTает размер платы за детей. Новые цены связаны с изменением базовой расчетной величины, которая увеличивается с 412 тысяч сумов до 440 тысяч сумов.

В соответствии с указом Президента «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий», подписанным 23 июня 2026 года, с 1 сентября предусмотрено увеличение базовой расчетной величины с 412 тысяч сумов до 440 тысяч сумов.

На основе данного указа с 1 июля 2026 года размеры пенсий и пособий, а также детских пособий и материальной помощи, предоставляемых семьям, включенным в Социальный реестр, были увеличены на 7 процентов.

Кроме того, с 1 сентября предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетных организаций и стипендий также на 7 процентов.

Поскольку размер платы в государственных дошкольных образовательных учреждениях привязан к базовой расчетной величине, рост данного показателя повлияет и на стоимость оплаты за детей, воспитывающихся в госадсадах.

То есть с 1 сентября родителям придется платить за государственные детские сады больше, чем действующая сумма.

Новые расценки за детские сады будут следующими: