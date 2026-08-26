Hyundai и Genesis представят 41 новый автомобиль на европейском рынке

На недавнем ежегодном дне инвестора компания Hyundai Мотор совместно со своим премиальным брендом Genesis объявила о выпуске 41 новой или обновленной модели автомобилей на европейском рынке к 2030 году. Этот масштабный шаг демонстрирует приверженность южнокорейского гиганта европейскому рынку в то время, когда другие азиатские автопроизводители замедляют свою деятельность в регионе из-за усиления конкуренции со стороны Китая. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, в линейку новых моделей войдут компактный электрический кроссовер, разработанный специально для европейского рынка, новый среднеразмерный электрический кроссовер, а также коммерческие автомобили. Компания планирует резко увеличить продажи электромобилей в Европе к 2030 году. Если в 2025 году ожидается продажа 116 тысяч электромобилей, то к концу десятилетия этот показатель планируется увеличить в четыре раза, превысив 420 тысяч единиц в год.

Инновации в области электрификации и кроссоверов

В последние годы Hyundai немного отставала от своего дочернего бренда Kia в плане презентации электромобилей, что привело к увеличению разрыва в объемах продаж между двумя марками. Однако компания твердо намерена изменить эту ситуацию. За «электрическим наступлением», которое начнется в конце этого года с новой модели Ионик 3, производимой в Европе, последует презентация адаптированного для региона компактного СУВ.

Также важно, что модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания не остались без внимания. В частности, будет выпущен новый хэтчбек и20, созданный на базе модели, представленной для Бразилии, а также новое поколение компактного кроссовера Tucson, который является самым продаваемым автомобилем бренда в Европе. Компания также рассматривает возможность вывода на европейский рынок гибридной версии Santa Fe с увеличенным запасом хода, которая собирается в США и обеспечивает динамику и запас хода, сопоставимые с электромобилями.

Конкурентная среда и планы на будущее

Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос в беседе с журналистами и аналитиками подчеркнул, что Европа является одним из самых конкурентных регионов на планете. Сегодня автопроизводители испытывают трудности в борьбе с ценовым преимуществом китайских конкурентов, особенно в сфере электротехнологий. Несмотря на это, Hyundai сообщила, что ей удалось снизить себестоимость аккумуляторов для своих электромобилей следующего поколения на 30 процентов.

Продажи автомобилей с ДВС также продолжают играть важную роль в стратегии прибыльности компании в регионе. Несмотря на то, что показатели продаж бренда Genesis в Европе были невысокими с момента его запуска в 2021 году, Hyundai продолжит его развитие. В глобальном масштабе Genesis планирует представить в 2027 году электромобиль с увеличенным запасом хода, способный преодолевать более 640 миль благодаря новой высокоэффективной батарее, а также гибридную версию крупного кроссовера ГВ80 и люксовый электрический кроссовер ГВ90.