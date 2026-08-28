Узбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титле

·0·Спорт
Узбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титле

Вчера, 27 августа, в столице Нидерландов Амстердаме на чемпионате мира по академической гребле в соревнованиях парных двоек среди мужчин легкого веса (ЛМ2кс) представители сборной Узбекистана Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаролиев завоевали золотую медаль.

Узбекские гребцы в решающем финальном заезде показали результат 6:21,93, опередив всех соперников и заняв первое место. Серебряная медаль досталась представителям сборной Германии, а бронзовая — спортсменам из США.

Эта победа имеет особое значение в истории академической гребли Узбекистана. Поскольку она вошла в историю как первая золотая медаль, завоеванная представителями страны на чемпионатах мира среди взрослых.

Таким образом, Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаролиев не только завоевали чемпионский титул, но и обновили высшее достижение Узбекистана в академической гребле.

Для информации: чемпионат мира по академической гребле 2026 года проходит с 24 по 30 августа на канале Босбаан в Амстердаме.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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