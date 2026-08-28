Ужасный жребий «Сабаха» в ЛЧ: с какими гигантами сыграет Рахмоналиев?
В Монако состоялась официальная жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027. Впервые в истории соревнований азербайджанский клуб «Сабах» мужественно преодолел несколько тяжелых отборочных раундов и дебютирует на основной стадии самого престижного турнира континента.
После оглашения результатов жеребьевки футбольная общественность и эксперты признали, что для бакинской команды сформировалась настоящая «группа смерти».
Полный календарь «Сабаха» против европейских гигантов:
Азербайджанский клуб проведет восемь напряженных матчей в рамках общего этапа:
«Барселона» (Испания) — дома (в Баку)
«Арсенал» (Англия) — на выезде (на «Эмирейтс»)
«Боруссия Дортмунд» (Германия) — дома
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — на выезде (на «Олд Траффорд»)
«Наполи» (Италия) — дома
«Вильярреал» (Испания) — на выезде
«Славия Прага» (Чехия) — дома
«Викинг» (Норвегия) — на выезде
Узбекский легионер Умарали Рахмоналиев на большой сцене!
Для узбекских любителей футбола эта жеребьевка стала вдвойне интересной. За бакинцев успешно выступает наш 22-летний соотечественник Умарали Рахмоналиев.
Успешный отбор: Наш соотечественник принял участие во всех 8 матчах «Сабаха» в квалификации и раунде плей-офф Лиги чемпионов, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу;
Экзамен против мировых звезд: Теперь у Рахмоналиева будет возможность продемонстрировать свое мастерство в матчах против таких флагманов мирового футбола, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и финалист «Арсенал».
Кто действующий чемпион?
К сведению, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский клуб «ПСЖ». Парижский гранд в финале прошлого сезона одержал победу в драматичной серии пенальти против лондонского «Арсенала» и высоко поднял над головой чемпионский кубок.
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