Ужасный жребий «Сабаха» в ЛЧ: с какими гигантами сыграет Рахмоналиев?

В Монако состоялась официальная жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027. Впервые в истории соревнований азербайджанский клуб «Сабах» мужественно преодолел несколько тяжелых отборочных раундов и дебютирует на основной стадии самого престижного турнира континента.

После оглашения результатов жеребьевки футбольная общественность и эксперты признали, что для бакинской команды сформировалась настоящая «группа смерти».

Полный календарь «Сабаха» против европейских гигантов:

Азербайджанский клуб проведет восемь напряженных матчей в рамках общего этапа:

«Барселона» (Испания) — дома (в Баку)

«Арсенал» (Англия) — на выезде (на «Эмирейтс»)

«Боруссия Дортмунд» (Германия) — дома

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — на выезде (на «Олд Траффорд»)

«Наполи» (Италия) — дома

«Вильярреал» (Испания) — на выезде

«Славия Прага» (Чехия) — дома

«Викинг» (Норвегия) — на выезде

Узбекский легионер Умарали Рахмоналиев на большой сцене!

Для узбекских любителей футбола эта жеребьевка стала вдвойне интересной. За бакинцев успешно выступает наш 22-летний соотечественник Умарали Рахмоналиев.

Успешный отбор: Наш соотечественник принял участие во всех 8 матчах «Сабаха» в квалификации и раунде плей-офф Лиги чемпионов, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу ;

Экзамен против мировых звезд: Теперь у Рахмоналиева будет возможность продемонстрировать свое мастерство в матчах против таких флагманов мирового футбола, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и финалист «Арсенал».

Кто действующий чемпион?

К сведению, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский клуб «ПСЖ». Парижский гранд в финале прошлого сезона одержал победу в драматичной серии пенальти против лондонского «Арсенала» и высоко поднял над головой чемпионский кубок.