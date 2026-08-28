Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!

·20·Спорт
Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!

Завершились отборочные матчи в Лиге конференций УЕФА — третьем по значимости клубном турнире Европы. В основном этапе соревнований в общей сложности 36 команд из разных стран континента поборются за главный трофей в обновленном формате единой лиги.

Официальная жеребьевка общего этапа турнира состоится сегодня, 28 августа в 17:00 по ташкентскому времени, на ней официально станут известны 6 соперников, с которыми сыграет каждый клуб.

«Лугано» и Бехруз Каримов на европейской арене

Для узбекистанских любителей футбола нынешний сезон Лиги конференций представляет особый интерес. Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает наш талантливый защитник Бехруз Каримов, успешно преодолел квалификационные раунды и пробился в основную часть турнира.

Теперь у нашего соотечественника появится возможность продемонстрировать свое мастерство в матчах против ряда именитых клубов Европы.

Состав всех 6 корзин перед жеребьевкой:

Корзина 1:

  • «Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).

Корзина 2:

  • «Мидтьюлланд» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).

Корзина 3:

  • «Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), КуПС (Финляндия), «Твенте» (Нидерланды), «Борац» Баня-Лука (Босния и Hzеговина), «Сент-Трюйден» (Бельгия).

Корзина 4:

  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Кайрат» (Казахстан), «Трабзонспор» (Турция), «Университатя» (Румыния).

Корзина 5:

  • «Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), АГФ (Дания), «Норшелланн» (Дания), «Интер Эскальдес» (Андорра).

Корзина 6:

  • «Тун» (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Швеция), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).

Столкновение грандов: «Аякс», «Аталанта» и «Брайтон»

В первую корзину Лиги конференций вошли опытные европейские гиганты — итальянская «Аталанта», нидерландский «Аякс» и французский «Монако».

Кроме того, присутствие во второй корзине яркого представителя Английской Премьер-лиги «Брайтона» и испанской Ла Лиги «Хетафе» свидетельствует о том, что турнир пройдет в упорной борьбе.

По итогам жеребьевки, которая начнется сегодня в 17:00, каждая команда (включая «Лугано» Бехруза Каримова) получит по одному сопернику из каждой корзины (всего 6 матчей — 3 дома, 3 на выезде).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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