Несмотря на то, что Хосеп Гвардиола покинул «Этихад» и бразды правления командой перешли к Энцо Мареске, масштабная смена поколений в «Манчестер Сити» не остановилась. Ведущие европейские издания, анализируя трансферную политику «горожан» за последние полтора года, особо отмечают один важный факт: из громких приобретений на сумму 180 миллионов фунтов в январе 2025 года лишь один футболист смог стать реальной опорой команды — это Абдуқодир Ҳусанов.

Той зимой клуб с целью выхода из кризиса приобрел сразу 5 талантов. Спустя 1,5 года самые дорогие покупки уже покинули команду, а узбекский защитник подписал новый контракт с суперклубом до 2031 года (с возможностью продления еще на один год).

Судьба январских покупок 2025 года на 180 миллионов фунтов:

Омар Мармуш (из «Айнтрахта» за 59 млн фунтов): Пришедший в качестве самого дорогого нападающего египетский форвард не смог закрепиться в «Сити» и недавно был отдан в аренду в «Тоттенхэм» с опцией обязательного выкупа за 50 млн фунтов + 10 млн бонусов;

Нико Гонсалес (из «Порту» за 50 млн фунтов): 26 августа официально продан в «Ньюкасл»;

Витор Рейс (из «Палмейраса» за 29,6 млн фунтов): Хотя он и вернулся из аренды, пробиться в основной состав так и не смог;

Джума Ба (из «Реал Вальядолида» за 5 млн фунтов): До сих пор скитается по арендам, и его будущее неопределенно;

Абдуқодир Ҳусанов (из «Ланса» за 33,5 млн фунтов): Защитник, ставший в 20 лет первым узбекским футболистом в истории АПЛ, оказался единственным трансфером, который полностью оправдал каждую вложенную в него копейку.

От критики до трофеев: Триумф Ҳусанова

Несмотря на то, что определенные ошибки Ҳусанова в дебютном матче против «Челси» подверглись жесткой критике в английских студиях, он смог быстро проявить себя:

Статус основного защитника: В сезоне 2025/2026 годов Абдукодир вместе с Марком Гехи образовал самую надежную пару центральных защитников АПЛ;

Два трофея: Надежно отыграв в матчах Кубка Англии и Кубка Английской лиги, он внес огромный вклад в завоевание командой главных трофеев;

Языком цифр: По ходу сезона выходил на поле в 37 матчах. Провел в чемпионате 1429 минут, получив от ФотМоб среднюю оценку 7,12 балла (всего 2 желтые карточки).

Эпоха Марески: Кто ушел и вокруг кого строится команда?

Летом 2026 года на «Этихаде» произошла настоящая революция. Команду покинул ряд звезд — Родри, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Савио, Тиджани Рейндерс, Натан Аке, Джеймс Траффорд, Мармуш и Нико Гонсалес.

А новый главный тренер Энцо Мареска и руководство клуба строят новую эру именно вокруг следующих лидеров:

Абдуқодир Ҳусанов, Эрлинг Холанд, Фоден, Йошко Гвардиол, Жереми Доку, Джанлуиджи Доннарумма, Раян Шерки и Эллиот Андерсон.

22-летний Ҳусанов, ярко отыгравший и на чемпионате мира в составе национальной сборной, сегодня начинает свою эпоху на «Этихаде» не только как один из лидеров Узбекистана, но и как один из самых надежных молодых защитников мирового футбола.