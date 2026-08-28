«Реал» под руководством Моуринью ждут грозные матчи в ЛЧ!

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в обновленном формате подарила мадридскому «Реалу» поистине принципиальные и жаркие противостояния. Уверенно начавший сезон под руководством Жозе Моуринью «королевский клуб» нацелен в этом сезоне вернуть главный трофей континента на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в прошлом сезоне мадридцы не смогли преодолеть барьер в виде немецкой «Баварии» в 1/4 финала и покинули турнир.

«Сливочные» проведут в общей сложности 8 увлекательных матчей на этапе лиги:

«Интер» (Италия) — дома (на «Сантьяго Бернабеу»)

«Арсенал» (Англия) — на выезде (на «Эмирейтс»)

ПСВ (Нидерланды) — дома

«Рома» (Италия) — на выезде (на «Олимпико»)

«РБ Лейпциг» (Германия) — дома

«Шахтер» (Украина) — на выезде

ЛАСК (Австрия) — дома

АЕК (Греция) — на выезде

Противостояния Моуринью против бывших команд

Результаты жеребьевки имеют особое значение для Жозе Моуринью. Португальский специалист примет в Мадриде свой бывший клуб «Интер», с которым в свое время оформил исторический требл, а также проведет гостевой матч в Риме против еще одной команды, которую он возглавлял долгие годы, — «Ромы». Кроме того, выездная встреча с лондонским «Арсеналом» обещает стать одним из самых яростных противостояний осенней части.

Матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов стартуют 8–10 сентября.