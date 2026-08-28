«Реал» под руководством Моуринью ждут грозные матчи в ЛЧ!

·26·Спорт
«Реал» под руководством Моуринью ждут грозные матчи в ЛЧ!

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в обновленном формате подарила мадридскому «Реалу» поистине принципиальные и жаркие противостояния. Уверенно начавший сезон под руководством Жозе Моуринью «королевский клуб» нацелен в этом сезоне вернуть главный трофей континента на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в прошлом сезоне мадридцы не смогли преодолеть барьер в виде немецкой «Баварии» в 1/4 финала и покинули турнир.

Полный календарь «Реал Мадрида» на общем этапе:

«Сливочные» проведут в общей сложности 8 увлекательных матчей на этапе лиги:

  • «Интер» (Италия) — дома (на «Сантьяго Бернабеу»)

  • «Арсенал» (Англия) — на выезде (на «Эмирейтс»)

  • ПСВ (Нидерланды) — дома

  • «Рома» (Италия) — на выезде (на «Олимпико»)

  • «РБ Лейпциг» (Германия) — дома

  • «Шахтер» (Украина) — на выезде

  • ЛАСК (Австрия) — дома

  • АЕК (Греция) — на выезде

Противостояния Моуринью против бывших команд

Результаты жеребьевки имеют особое значение для Жозе Моуринью. Португальский специалист примет в Мадриде свой бывший клуб «Интер», с которым в свое время оформил исторический требл, а также проведет гостевой матч в Риме против еще одной команды, которую он возглавлял долгие годы, — «Ромы». Кроме того, выездная встреча с лондонским «Арсеналом» обещает стать одним из самых яростных противостояний осенней части.

Матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов стартуют 8–10 сентября.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титлеУзбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титлеСегодня, 12:26Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!Сегодня, 12:17Из трансферов на 180 миллионов остался только он: Ҳусанов стал будущим «Сити»!Из трансферов на 180 миллионов остался только он: Ҳусанов стал будущим «Сити»!Сегодня, 12:05Ужасный жребий «Сабаха» в ЛЧ: с какими гигантами сыграет Рахмоналиев?Ужасный жребий «Сабаха» в ЛЧ: с какими гигантами сыграет Рахмоналиев?Сегодня, 12:01Родри и Де Брюйне против «Сити»: с кем сыграет команда Марески в ЛЧ?Родри и Де Брюйне против «Сити»: с кем сыграет команда Марески в ЛЧ?Сегодня, 11:56Историческая сенсация: Узбекистан стал чемпионом мира по академической гребле!Историческая сенсация: Узбекистан стал чемпионом мира по академической гребле!Сегодня, 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)