Космический телескоп NASA готовится к запуску после бюджетных проблем на 4 миллиарда долларов

·20·Технологии
Космический телескоп NASA готовится к запуску после бюджетных проблем на 4 миллиарда долларов

Космический телескоп Нанкй Граке Роман стоимостью 4 миллиарда долларов, разработанный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), успешно прошел все финансовые и организационные испытания и готов к запуску. Согласно данным издания ИКсБТ.ком, этот масштабный научный проект, разрабатывавшийся почти два десятилетия, год назад находился под угрозой закрытия, но благодаря решимости команды миссию удалось спасти. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, в прошлом году судьба проекта оказалась под угрозой из-за масштабных сокращений бюджета, предложенных администрацией США. Несмотря на планы по сокращению финансирования в 2026 финансовом году более чем в два раза — до 156,6 миллиона долларов, специалисты продолжили свою работу. На тот момент аппарат был готов уже на 95 процентов.

Финансовые трудности и путь к космосу

В условиях сокращений команда была вынуждена работать в условиях нехватки кадров и ограниченных ресурсов. Тем не менее инженеры и ученые не прекратили подготовку телескопа. В результате сегодня все препятствия остались позади, и аппарат готов отправиться к своей конечной цели.

Согласно планам, долгожданный запуск телескопа Нанкй Граке Роман намечен на 30 августа текущего года. Для выполнения этой важной задачи была выбрана тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX. Аппарат, который будет выведен в космос с помощью ракеты, послужит решению ряда научных задач, связанных с Землей.

Уникальные возможности и будущие исследования

После успешного выхода в космос космический аппарат будет направлен в точку Лагранжа Л2, расположенную примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Эта точка считается одной из наиболее удобных зон для проведения различных астрономических наблюдений и имеет огромное научное значение.

Специалисты отмечают, что этот телескоп стоимостью 4 миллиарда долларов должен совершить прорыв в изучении темной материи и темной энергии, поиске новых экзопланет и наблюдении за тайнами Вселенной. Одно из его важнейших преимуществ заключается в том, что поле зрения аппарата примерно в 50 раз шире, чем у знаменитого телескопа James Webb.

Широкие возможности наблюдения позволят ученым получить самые крупные и детализированные изображения Вселенной. Проект, который еще недавно находился под угрозой закрытия, теперь стал реальностью, способной кардинально изменить представления человечества о космосе.

NASAКосмосFalcon HeavyАстрономияНаучные проекты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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