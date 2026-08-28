Ожидаются изменения в геометрии корпуса и эргономике Samsung Galaxy S27 Ultra

·5·Технологии
Ожидаются изменения в геометрии корпуса и эргономике Samsung Galaxy S27 Ultra

Согласно данным Иксбт.ком, известный инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности о будущем флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra. Ранее были опубликованы изображения смартфона с принципиально новым блоком камер, а теперь стали известны аспекты, влияющие на удобство использования устройства. Ожидается, что южнокорейский производитель внесет заметные, но важные для комфортного удержания в руке изменения во внешний вид флагмана. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, речь идет о небольших изменениях в геометрии корпуса. Углы и грани модели Galaxy S27 Ultra будут выполнены в менее резкой форме. В результате крупногабаритный смартфон будет естественнее ложиться в ладонь и не оказывать излишнего давления на руку при длительном использовании.

Для устройств серии Ultra такое нововведение особенно актуально, поскольку гаджеты этой линейки отличаются большими размерами и весом. Даже небольшое увеличение радиуса скругления граней может значительно улучшить эргономику и удобство хвата.

Эволюция дизайна и размеры

Согласно представленной информации, компания Samsung продолжает постепенно отказываться от дизайна с острыми углами, характерного для прошлых моделей Galaxy Ultra. Однако значительных изменений в общих размерах устройства не ожидается. Ice Universe отмечает, что габариты Galaxy S27 Ultra будут практически полностью соответствовать размерам предыдущей модели Galaxy S26 Ultra.

Подобная информация от инсайдера вызывает большой интерес в технологическом мире. Ice Universe известен как эксперт, который в свое время первым точно предсказал тренд на смартфоны с изогнутыми краями экрана, вырез в iPhone Кс, дизайн iPhone 14, а также характеристики 200-мегапиксельных сенсоров.

Источник этой эксклюзивной информации напрямую связан с отделом исследований и разработок южнокорейского технологического гиганта. Поэтому ожидается, что флагман нового поколения привлечет внимание пользователей не только своими техническими возможностями, но и эргономическим удобством в повседневном использовании.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфоныТехнологииИнсайдер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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