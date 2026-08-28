Мужчина на грани смерти изменил привычки и спасла свою жизнь

58-летний Мартин Дэвис, чье здоровье сильно ухудшилось из-за пристрастия к алкоголю и вредной пище, после предупреждения врачей решил коренным образом изменить свою жизнь. Ему сказали, что если он не изменит свои привычки, то может умереть через несколько месяцев, а в противном случае сможет продлить жизнь еще на 10 лет.

Раньше Мартин начинал день с багета с беконом и большого капучино, добавляя в напиток четыре ложки сахара, а затем съедал еще один бутерброд и пять шоколадных пековий. На обед он выбирал Биг Мак из МкДоналд'с, а на ужин — замороженные полуфабрикаты. В довершение ко всему он выпивал не менее бутылки водки в день. В результате его вес достиг 174,64 кг.

В ноябре 2020 года его состояние еще больше ухудшилось. Из-за боли в груди, одышки и резкого скачка артериального давления его доставили в больницу. Мартин рассказал, что тогда не считал алкоголь серьезной проблемой, а позже понял, что был «функциональным алкоголиком».

После этого он полностью отказался от спиртного. Он также изменил свой рацион, отказавшись от сладостей, шоколада и фастфуда. Теперь он в основном ест орехи, морепродукты, овощи, а иногда готовит карри или чили.

Однако проблемы со здоровьем Мартина не исчезли полностью. У него диагностировали обструктивное апноэ во сне, повреждение печени, нарушение функции почек, артрит и ряд других сердечных заболеваний.

Позже он начал заниматься с персональным тренером Клайвом Фироном. Мартин проводил индивидуальные тренировки по боксу, обустроил дома тренажерный зал и взял за привычку проходить по 14 тысяч шагов каждое утро.

В результате двух лет усилий его вес снизился до 78,47 кг.

Мартин говорит, что до сих пор страдает от проблем со здоровьем. Однако его главная цель — увидеть, как его дети закончат университет. Он присутствовал на выпускном вечере своей дочери, а теперь хочет дожить и до этого дня у своего сына.

Его тренер Клайв Фирон назвал трансформацию Мартина «удивительным путешествием». Он подчеркнул, что самым важным результатом стала не только потеря веса, но и изменение отношения Мартина к питанию и образу жизни.